El frío empieza a ceder y anticipan un marcado ascenso de las temperaturas en Gualeguaychú
La última semana del invierno comenzará con temperaturas bajas en la ciudad, pero desde el martes se espera una recuperación térmica. El ambiente será más agradable hacia el jueves y las máximas seguirán en ascenso durante el viernes y el sábado.
Gualeguaychú tendrá un comienzo de semana frío, aunque el panorama cambiará de manera progresiva a partir del martes, cuando se espera un importante ascenso de las temperaturas.
Para este lunes se prevé una jornada con nubosidad variable, una mínima de 3 grados y una máxima de 15. El viento soplará del sudeste y se mantendrá en niveles moderados, mientras que no se esperan lluvias.
El martes marcará el inicio de una recuperación térmica más notoria. La temperatura oscilará entre los 7 y los 21 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del sudeste.
El miércoles se presentará más estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas que se ubicarán entre los 7 y los 19 grados.
A partir del jueves, el ascenso continuará. Para esa jornada se anticipa una mínima de 8 grados y una máxima de 22, con algunas nubes y viento del norte.
El viernes las condiciones serán más agradables, con temperaturas de entre 9 y 24 grados. En tanto, el sábado podría registrarse el momento más cálido de la semana, con una máxima que alcanzaría los 27 grados y una mínima de 15.
De esta manera, Gualeguaychú dejará atrás el frío de los primeros días de la semana y avanzará hacia un escenario de temperaturas más templadas, especialmente durante la segunda mitad del período.