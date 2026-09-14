Gualeguaychú tendrá un comienzo de semana frío, aunque el panorama cambiará de manera progresiva a partir del martes, cuando se espera un importante ascenso de las temperaturas.

Para este lunes se prevé una jornada con nubosidad variable, una mínima de 3 grados y una máxima de 15. El viento soplará del sudeste y se mantendrá en niveles moderados, mientras que no se esperan lluvias.

El martes marcará el inicio de una recuperación térmica más notoria. La temperatura oscilará entre los 7 y los 21 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del sudeste.

El miércoles se presentará más estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas que se ubicarán entre los 7 y los 19 grados.

A partir del jueves, el ascenso continuará. Para esa jornada se anticipa una mínima de 8 grados y una máxima de 22, con algunas nubes y viento del norte.

El viernes las condiciones serán más agradables, con temperaturas de entre 9 y 24 grados. En tanto, el sábado podría registrarse el momento más cálido de la semana, con una máxima que alcanzaría los 27 grados y una mínima de 15.

De esta manera, Gualeguaychú dejará atrás el frío de los primeros días de la semana y avanzará hacia un escenario de temperaturas más templadas, especialmente durante la segunda mitad del período.