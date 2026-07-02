La intensa ola de aire polar que afecta a gran parte del país comenzó a mostrar este jueves sus efectos más extremos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En distintos sectores del conurbano se registraron nevadas y caída de aguanieve durante la madrugada, mientras que el termómetro marcó temperaturas bajo cero en varias localidades, en una de las jornadas más frías del año.

En la provincia de Buenos Aires, varias localidades como Tres Arroyos y Mar del Plata registraron caída de nieve por la bomba de frío que ingresó al territorio.

El fenómeno había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre el ingreso de una masa de aire de origen antártico capaz de provocar un marcado descenso térmico y generar condiciones favorables para precipitaciones invernales en zonas poco habituales.

La ola polar no solo impactó en Buenos Aires, ya que llegó también a distintas provincias del centro y sur del país, con heladas generalizadas y temperaturas extremas, con marcas de hasta 14 grados bajo cero en algunas localidades patagónicas.

Ya desde el miércoles, la nieve había llegado a Mendoza y San Juan, y hoy a la madrugada alcanzó algunas zonas de las sierras de Córdoba, como La Cumbrecita, Villa del Pocho y Santa Rosa de Calamuchita, a Tafí del Valle, en Tucumán.

Solo en territorio cordobés, las temperaturas bajo cero se acentuaron en zonas serranas durante la noche mientras en la capital la máxima llegó a los 6 grados a a las 23 con cielo cubierto y lloviznas aisladas, indicó el medio El Doce.

En esa misma línea, en San Juan el miércoles se encontró con localidades cubiertas como Santa Clara y Pedernal mientras que la máxima estimada de ayer fue de 5 grados, indicó Diario la Provincia de San Juan, publicó Ámbito.