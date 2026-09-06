El frío seguirá siendo protagonista durante los primeros días de la semana en Gualeguaychú y buena parte de Entre Ríos. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se presentará con buenas condiciones y cielo despejado, aunque con temperaturas bajas.

En Gualeguaychú y la región se espera una jornada soleada, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima que alcanzará los 14.

Para el lunes se mantendrían las condiciones estables, aunque nuevamente con un marcado descenso térmico durante las primeras horas del día. En tanto, las temperaturas máximas comenzarían a recuperarse y podrían ubicarse nuevamente en torno a los 14 grados.

El cambio más notorio llegaría el martes, cuando se prevé un importante ascenso de las temperaturas máximas, que podrían alcanzar los 20 grados.

A partir del miércoles, además, se anuncia una recuperación progresiva de las temperaturas mínimas, por lo que el frío intenso de las primeras jornadas comenzaría a quedar atrás de manera gradual.

Así estará el tiempo en Entre Ríos

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se pronostica para este domingo una mínima de 5 grados y una máxima de 14, con cielo despejado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, también se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 14, con buenas condiciones meteorológicas y cielo despejado.

Por último, en Colón, Uruguay, Tala e Islas se prevé una jornada soleada, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y los 14 grados.