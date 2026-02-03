En el marco de una prolongada sequía y de jornadas con altas temperaturas, los incendios en los campos continúan registrándose en distintos puntos de Gualeguaychú y sus alrededores, una situación que mantiene en vilo a los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad.

Tal como se expuso con anterioridad desde Ahora ElDía, los focos de incendio en pastizales, montes, campos de cultivo y terrenos baldíos se vienen sucediendo de manera casi periódica en lo que va del verano.

En la tarde de este martes, el cuartel local debió intervenir en dos focos ígneos de manera casi simultánea. El primero se produjo en la zona del Camino a Palavecino, hasta donde se desplazó el móvil 29 para controlar el fuego que afectaba un sector de campos.

Poco después, se registró un segundo incendio en la intersección de Boulevard De María y La Rioja, en el barrio Supichini, lo que motivó la salida de los móviles 37 y 26, que trabajaron en conjunto para evitar la propagación de las llamas hacia áreas cercanas.

Apenas pasadas las 17:30 horas, desde el Cuartel informaron que debió sumarse el móvil 26 para brindar apoyo en el incendio registrado en el Camino a Palavecino.