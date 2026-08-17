Luego del 1 a 1 entre Deportivo Urdinarrain y Central Larroque del domingo, este lunes el DT del conjunto Azul expresó su malestar por que se haya disputado la fecha del torneo local en condiciones muy complicadas por la incesante lluvia.

Puso el foco en el riesgo que implicó viajar bajo la lluvia, en el cuidado de los futbolistas y de los terrenos de juego, que quedaron desechos tras los partidos.

El descargo completo:

“Innecesario, incoherentes, inconscientes, irresponsables, fui actor principal en el día de ayer, hasta viajando tuve que parar a un costado en la garita de la entrada a la Aldea San Antonio... Imposible viajar, y si ocurría un accidente? Y no lo digo por mi sino por todos los que fuimos a la cancha ... Hacia tres semanas que no se entrenaba en la cancha principal por el cuidado... Pero, a algunos eso no les importa, ahora? Quien cubre el gasto de la recuperación de la cancha? Poco recaudación!! Hay que pagar árbitros, policía? Quien se hace cargo? Pudo haber lesiones, ni hablar si alguno no está enfermo en este momento por el frío y el agua... Seguramente el club... No encuentro justificación por jugarse, por mucho menos en otros momentos suspendieron... Cuál es la necesidad de jugar, y no al fútbol.. sino a cualquier cosa, por qué es lo que te dejaba el estado de campo... Todo esto el domingo, ni mencionar el fútbol infantil el sábado, dónde también fui testigo de principio a fin de una jornada donde hacía frío, llovió y a nadie le importó.... Esto va más allá del resultado... Es que en todo esto hay personas, y quienes van a responder son los clubes... Por qué de arriba, no se van a hacer cargo.... Se sentó un precedente, ahora me imagino que el miércoles se juega la fecha programada...”