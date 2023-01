Karina La Princesita Tejeda publicó una serie de mensajes en la red que alertaron a sus seguidores. "Te dejan sola cuando todo se da vuelta" , rezaba su profundo reclamo.

¿Qué le pasó a Karina La Princesita?

"Estás ahí firme cuando la gente está mal. Y cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran. Lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta", escribió la cantante y compositora argentina, de 36 años en su cuenta de Instagram, donde además borró su foto de perfil.

Si bien no brindó detalles sobre quién hablaba o qué había sucedido específicamente, desde hace un tiempo, La Princesita viene compartiendo mensajes que han puesto en alerta a quien la leyera en Twitter o Instagram.

Anteriormente, la cantante, referente de la cumbia argentina, ha hablado sobre la salud mental y se ha sincerado sobre el mal momento que ha atravesado debido a ataques de ansiedad que suele sufrir. Esto hizo que una lluvia de seguidores empatizaran y le extendieran su apoyo.

Luego, en otra historia, compartió la frase: "Quiero abrazar a mi yo de ayer y decirle que no merecía todo lo que vivió", junto a una imagen que lo dice todo y grafica el momento que está pasando.

Días atrás, la intérprete de éxitos como Sinvergüenza, Corazón mentiroso y Con la misma moneda, entre otros, fue abierta al hablar de estos episodios repentinos que desencadenan en síntomas físicos. “Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís”, explicó Karina. Luego, describió: “No sabés qué hacer, no podés respirar”. Por último, se dirigió a quienes carecen de empatía, sobre todo, por no entender cómo es un ataque de ansiedad: “Qué maldad tienen algunas personas. No se entiende por qué tanto”.

Sólo quien ha sufrido ataques de ansiedad entiende el infierno que éste es, pero no significa que quienes no lo atraviesen no puedan tener la capacidad de empatizar con quien lo sufre. Es por esto que hablar sobre la salud mental es tan importante, así como obtener la contención adecuada y no sentir vergüenza por pedir ayuda.

En febrero de 2022, Karina se refirió al mal momento que estaba pasando. “Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a mí me cuesta estar bien a veces. Soy una persona que me siento por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida”, expresó en Instagram. “Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas. Y por ende, me cuesta mucho a veces sentirme bien”, agregó.

“Pero quiero que sepan que verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también”, concluyó en ese momento.