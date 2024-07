La Semana de la Dulzura es muy popular en Argentina, ya que las personas acostumbran a regalar chocolates y golosinas a sus parejas, amigos y hasta familia. Sin embargo, la iniciativa no siempre sale bien y muchas situaciones generan repercusión en las redes sociales, tal como le sucedió a una mujer con su pareja... y todo terminó en un fuerte reclamo.

La idea de la celebración es que, entre el 1 y el 7 de julio de cada año, los interesados intercambien golosinas como demostración de cariño y afecto. Fue por esto mismo que la joven compartió una secuencia que, si bien tuvo lugar en los últimos días, también tiene que ver con algunos años atrás.

Se relaciona con otros momentos similares, ya que son un montón los que, a pesar de que intentan sorprender a alguien, no tienen la respuesta que desean o incluso no le dan demasiada importancia. La protagonista lo publicó en su cuenta de X (ex Twitter) "milekroselj", donde también adjuntó una imagen como meme.

"Dijo que no recibía regalos por la Semana de la Dulzura desde 2022 y la que le hizo una caja pintada llena de chocolates fui yo y no éramos nada", escribió la autora en la descripción de la publicación. Su indignación se debe a que ella se tomó el tiempo de pensar en esa persona especial y de prepararle un regalo.

A pesar de todo, quien lo recibió no lo recordó al momento de expresar que no recibía regalos desde hace dos años. Incluso, la joven destacó que se lo obsequió cuando aún no tenían un vínculo serio, lo que da a entender todavía más el interés amoroso que posee.

yo esperando a que me regalen algo por la semana de la dulzura pic.twitter.com/bZWtY3Kqru — joaquito:) (@joa_mst) July 1, 2024

En las redes, algunas personas compartieron que ya obtuvieron regalos con chocolate, como alfajores y bombones. No obstante, la mayoría aclaró que "todavía no" recibió nada por la ocasión, pero no pierden la esperanza debido a que quedan varios días por delante.

Semana de la dulzura, día 2: Nada de regalos.. pic.twitter.com/kC7kQZupDu — Matias Reinoso (@MatiasR16262846) July 2, 2024

De hecho, ciertos usuarios afirmaron que ya se "rindieron" ante la situación y que prefieren comprarse ellos mismos los chocolates. "Para eso trabajo", indicó una mujer en X. Por otra parte, los chistes ante la fecha no faltan nunca: "Le iba a comprar bombones para la Semana de la Dulzura, pero si no se conforma conmigo, no sé qué otro bombón querrá", redactó una mujer.

No se olviden que es la semana de la dulzura y que a las chicas lindas nos gusta el sanguche de milanesa. pic.twitter.com/7YUDwoQrEd — Laidi 💚 (@Carla_5_L) July 1, 2024

"Otra Semana de la Dulzura sin chocolates", "Yo regalo cosas por la Semana de la Dulzura, pero cuándo me tocará a mí...", "Empezó la Semana de la Dulzura y yo me siento amargo sin vos", "Otro año más que no tengo a nadie para regalarle algo para la Semana de la Dulzura", fueron otros comentarios al respecto.