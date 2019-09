El fuerte testimonio de la Chilindrina tras la muerte de su esposo

A su llegada a la funeraria donde dio el último adiós a su marido, la inolvidable intérprete de "La Chilindrina" dijo que hizo un pacto para que, aunque se fuera ella primero, o él, siempre permanecerían juntos.

la-chili.jpg

"No tienen idea, lo peor que me ha pasado en toda mi vida hasta este momento, y lo mejor también, porque él no se ha ido, él sigue estando conmigo. Los dos hicimos una promesa de que tanto él como yo, el día que nos fuéramos, estaríamos juntos. Entonces él ha estado conmigo, estoy tranquila", dijo serena en una entrevista para "Ventaneando".

"Siempre va a seguir significando lo mismo porque para mí no se ha ido, para mí, está conmigo", aseguró la actriz que cuidó la salud de su esposo hasta el último momento.

Después de horas en el velatorio, María Antonieta de las Nieves decidió hablar con la prensa, pese a que había querido permanecer en silencio.

"Les agradezco muchísimo que hayan estado todo el día aquí afuera. Mi idea fue no hablar con nadie al respecto. Es un momento muy difícil. He pasado muchos días dándole vueltas al asunto, pensando qué podía decirles", dijo con tono serio.

La actriz no quiso ser cuestionada, pero prometió que la próxima semana dará detalles de sus planes a futuro en una conferencia de prensa internacional.

En 48 años de matrimonio, María Antonieta y su esposo trabajaron juntos, tuvieron dos hijos y fueron cómplices de vida.

La salud de Gabriel había enfrentado duras batallas los últimos meses. Incluso lo llevaron a Estados Unidos para que recibiera tratamientos.

La mexicana había contado tiempo atrás que debió afrontar una extensa factura del centro médico en Nueva York, donde fue atendido Fernández.

"Voy a tener que vender mi casa de Acapulco para poder pagarlo, pero no importa, las cosas buenas son para solventar las malas", había dicho la estrella de "El Chavo del 8".

En junio pasado, a un programa de televisión en México, María Antonieta de las Nieves dijo: "Fue para nosotros algo muy difícil, fueron casi ocho meses de estar en el hospital porque fue una neumonía tras otra neumonía, un infarto en los riñones; no sabía yo que existían los infartos en esos órganos".

Gabriel Fernández era quien prestaba su voz para el inicio del programa de "El Chavo del 8", con la frase "Este es el programa número uno de la televisión".