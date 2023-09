El miércoles pasado, Jorge Rial vivió una inesperada y violenta situación al salir de la radio. Una mujer lo increpó fuerte, lo agredió tanto verbal como físicamente, y tuvo que intervenir la policía.

Las imágenes del ataque en la vía pública fueron registradas por la cámara de Socios del Espectáculo porque el conductor de Argenzuela estaba dando un móvil cuando Sonia, así afirmó Rodrigo Lussich que se llama la mujer, ingresó a escena.

JORGE RIAL AGREDIDO EN LA VÍA PÚBLICA POR UNA MUJER

Jorge Rial: -No sé quién sos…

Señora: -¿Qué carajo querés saber de mí? ¿Para qué me espías, me seguís y me investigás? Mandás gente a mi trabajo a molestarme, ¿para qué, Rial? No entiendo.

Rial: -¿Yo a tu casa mando gente? ¿Vos estás bien?

“¡No me molestes más! ¡Basura! ¡Basura inmunda! No me moleste más”, le dijo la mujer a Rial, a los gritos.

El hostil ida y vuelta entre Jorge Rial y Sonia pasó a mayores cuando la señora volvió a interrumpir la nota que le estaba dando a Socios del Espectáculo, lo empujó y le arrojó una botella.

Señora: -¿¡Te podés dejar de molestarme!? ¡No me molestes más! ¡Basura! ¡Basura inmunda! No me moleste más.

Rial: -Llevátela. ¿Está loca, señora? Llamá a la policía, la quiero presa. Hasta acá era una joda. Es una señora con problemas mentales, pero ya está. Me preocupa. Se puede hacer daño ella…

Señora: -Todo el mundo sabe que sos una basura. Sorete. Todos te tienen miedo. Yo no te tengo miedo. Basura…

Rial: -Está mal psicológicamente, no le podés contestar. ¿Mirá si tiene un arma? Es jodido esto. Es peligroso.

Foto: eltrece

MIRÁ EL VIDEO COMPLETO