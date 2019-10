El furioso chat entre Caniggia y su hijo Alex: "Cambiate el apellido ya"

La familia Caniggia sigue al rojo vivo. Luego de que se conoció el contenido de unos polémicos chats en los que, en el medio de la disputa legal entre ambos, Mariana Nannis le pide a Claudio Paul Caniggia que se tome un viagra y vaya a tener sexo con ella (mensaje acompañado claro está por una foto hot); uno de los hijos de la pareja, Alex, salió con los tapones de punta contra su padre.

Enojado por la situación familiar, Alexander decidió hacer público en su cuenta de Twitter una serie de chats en la que su padre le recriminaba por la participación que tuvo junto a Nannis en la televisión italiana la semana pasada, en donde dijo que sabía que Caniggia lo dejaba en el auto mientras “se iba con putas”.

El ex futbolista al ver la participación de su hijo con Nannis, por la que trascendió que cobraron cerca de 30.000 euros le recriminó por sus dichos. “Cámbiate el apellido entonces. Hacelo ya”, le escribió Claudio a Alexander en el chat que el mediático publicó en su cuenta de Twitter.

Embed Sin palabras! Cuando te quieras hacer responsable de tus actos y como padre pongas la cara para hablar, yo no voy a dudar un segundo en sentarme a tomar un café y arreglar las cosas entre nosotros! pic.twitter.com/TeHPWrMvWO — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) 1 de octubre de 2019

Alex salió directo a responderle: “En vez de hacerte el loco, ¿por qué no das la cara y nos juntamos y me decís que miento? Yo no puedo creer que pongas a una mina antes que a tus hijos”. El ex futbolista, visiblemente molesto le retrucó el haber cobrado dinero por participar de ese programa.

Los polémicos chats

En el primer mensaje, Nannis le mandó una foto “hot” al ex delantero de Boca junto al mensaje: “Tomá viagra y vení”. La respuesta Caniggia, claro está, fue un contundente rechazo: “Me das vergüenza por todo lo que hiciste”, le respondió.

En el segundo mensaje, un día después de presentarse el programa italiano, Nannis le habría dicho a su ex: “Te quiero cog…, siempre vas a ser mi esclavo”. En esta ocasión, Caniggia ya no le contestó.

A pesar del bozal legal internacional que le impuso el abogado de su ex marido, Fernando Burlando, Nannis afirmó en la televisión italiana que su “esposo tiene una amante, una prostituta, que lo droga para obtener su dinero. La conoció en una página, no podemos decir que es su novia porque la conoció en una página donde la puede contratar a corto o largo plazo”.

En esa línea, la mediática afirmó que la actual pareja de Caniggia, Sofía Bonelli, es “como una escort. Es paga, escort... Te metés en una página que se meten los hombres y pueden contratar. Te puedo mandar las fotos”. Según trascendió, Nannis volvió a cobrar 20 mil euros por su presencia, tal y como lo hizo la primera vez que participó de este programa.