El fútbol argentino atraviesa desde este jueves una medida de paro que se extenderá hasta el próximo domingo. La decisión fue adoptada por los dirigentes de los clubes de Primera División durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol realizada el 23 de febrero.

La decisión se tomó en respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras las denuncias presentadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta evasión impositiva.

A la medida también se plegaron todas las categorías del Ascenso, además de federaciones y ligas del Interior. Si bien desde la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú no hubo un comunicado oficial, Ahora ElDía pudo saber que la entidad también adhiere al paro.

“Apoyamos el paro porque estamos indirectamente afiliados a la AFA a través de la Federación Entrerriana. Estamos de acuerdo con la decisión y la acompañamos”, expresó el presidente de la Liga, Daniel Aguilar, en comunicación con este medio.

Puede interesarte

La actividad programada durante el plazo que abarca la medida incluye partidos de la Copa Gualeguaychú masculina entre hoy y mañana, mientras que el domingo está prevista la jornada correspondiente a la competencia femenina.

En ese sentido, Aguilar explicó: “De todos modos, jueves y viernes tenemos que jugar sí o sí porque, si suspendemos, después se nos retrasa todo el calendario: la Copa y también el inicio del Torneo Apertura. Si se nos corre el cronograma, después terminamos jugando a fin de año tres partidos por semana: miércoles, domingo y otra vez miércoles. Y eso es un disparate para jugadores amateurs que durante la semana trabajan en fábricas, de albañiles o en distintos oficios”.

Además, agregó: “El paro lo apoyamos y el sábado y domingo lo vamos a respetar, aunque en esos días no tenemos demasiada actividad programada”.

No obstante, aclaró que la programación del fútbol femenino podría mantenerse: “Nosotros somos una liga amateur y no creo que haya inconvenientes en que jueguen las chicas. Ellas mismas se pagan muchas cosas para poder competir y no me parece justo que se queden sin jugar”.