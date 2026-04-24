Gualeguaychú volverá a poner en primer plano esta disciplina con una nueva fecha de la Liga PowerChair, que se disputará este sábado en estadio cubierto del Polideportivo Norte. La actividad se desarrollará desde las 11 hasta aproximadamente las 17, con “Los Toros” como uno de los protagonistas centrales. El conjunto local, que representa a la ciudad, continúa consolidándose dentro de una disciplina en crecimiento y con presencia sostenida a nivel regional.

El cronograma comenzará a las 11 con el cruce entre Tigres P. y Panteras. Luego, a las 13, el equipo anfitrión Los Toros enfrentará a Tigres P., mientras que a las 15 se medirá ante Panteras. Además, a las 12 y a las 14 se disputarán encuentros correspondientes a la Liga Recreativa, completando una jornada con actividad continua.

El PowerChair, modalidad de fútbol en silla de ruedas motorizada, se afianza en el país como una disciplina competitiva que, al mismo tiempo, amplía las posibilidades de participación para personas con discapacidad motriz. En ese sentido, la fecha en la ciudad no solo tendrá relevancia por lo deportivo, sino también por el impulso que representa para la visibilidad y el crecimiento de la actividad, en un contexto donde cada vez suma más equipos y espacios de desarrollo.