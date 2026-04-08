La segunda fecha del Torneo Apertura de Primera “A” se abrirá este viernes con el choque entre Pueblo Nuevo e Independiente en el Estadio Municipal. La actividad continuará el domingo con el desarrollo completo de la jornada: Defensores del Oeste será local ante Central Larroque; Juventud Urdinarrain recibirá a Unión del Suburbio; Camioneros enfrentará a Juventud Unida en cancha de Sporting; La Vencedora se medirá con Deportivo Urdinarrain en el Estadio Municipal y, en el cierre nocturno, Central Entrerriano jugará frente a Sarmiento, también en ese escenario.

Por su parte, la segunda fecha del Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna” se disputará en dos días. El sábado, Juvenil del Norte se medirá con Deportivo Gurises en el Estadio Municipal. El domingo se completará la programación con los siguientes encuentros: Cerro Porteño recibirá a Sporting en su estadio; Defensores del Sur será local ante Isleños Independiente en cancha de Sarmiento; Atlético Sur se enfrentará a Black River en el estadio de Unión del Suburbio y Sportivo Larroque jugará contra Sud América en el “Raúl Impini” de Central Larroque.

-Programación completa-

Fecha 2

Torneo apertura “Eduardo Barbosa” – Primera A

Vienes 10

21.30hs. Pueblo Nuevo vs. Independiente (Estadio Municipal)

Domingo 12

16hs. Camioneros vs. Juventud Unida (Cancha Sporting)

16hs. La Vencedora vs. Deportivo Urdinarrain (Estadio Municipal)

16hs. Defensores del Oeste vs. Central Larroque

16hs. Juventud Urdinarrain vs. Unión del Suburbio

21.45hs. Central Entrerriano vs. Sarmiento (Estadio Municipal)

-Dos horas menos el inicio de los partidos de Sub 23

Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” – Primera B

Sábado 11

17.30hs. Juvenil del Norte – Deportivo Gurises

Domingo 12

16hs. Cerro Porteño vs. Sporting

16hs. Defensores del Sur vs. Isleños Independientes (Cancha Sarmiento)

16hs. Atlético Sur vs. Black River (Cancha Unión del Suburbio)

16hs. Sportivo Larroque vs. Sud América (Cancha Central Larroque)

-Dos horas menos el inicio de los partidos de Sub 23