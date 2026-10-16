El fútbol uruguayo dio un paso tecnológico con el estreno de las “tarjetas virtuales” en el triunfo 3-0 de Nacional sobre Rentistas, por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, en el estadio Gran Parque Central.

En lugar de las tradicionales cartulinas, el árbitro principal, Eduardo Varela, mostró las sanciones disciplinarias mediante un dispositivo electrónico similar a un teléfono celular.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), busca agilizar la gestión administrativa al enviar los datos en tiempo real al sistema Comet, eliminando los apuntes con lápiz y papel.

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El aparato cuenta con dos pulsadores para activar la pantalla amarilla o roja y permite registrar amonestaciones, expulsiones, cambios y penales.

Sobre su funcionamiento, Varela comentó: “Parece un celular. Tiene dos botones, uno amarillo y otro rojo. Los apretás y automáticamente se enciende con el color y te muestra todos los números de los jugadores para elegir”.

El juez también defendió la utilidad de la herramienta: “Nos simplifica. Puede ser que se pierda la esencia de la tarjeta, pero es una ayuda muy fuerte para nosotros; es muy positivo. Le veo vida útil”. Agregó además que “es impresionante, te facilita todo...” y que “si esto lo sacaban el otro día en la Champions, en el partido del City contra el PSG, estaríamos todos enamorados”.

No obstante, la implementación presentó severas dificultades de visibilidad tanto de día como de noche.

Un intento de prueba previo en un partido entre Defensor Sporting y Plaza Colonia no pudo concretarse por el exceso de luz solar.

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Marcelo de León, director del Departamento de Arbitraje de la AUF, explicó: “Es un proyecto muy interesante, se llaman tarjetas virtuales. Tuvimos alguna prueba en la cancha de Defensor y tuvimos algún inconveniente con lo que es la luminosidad porque es parecido a un celular que hace todo el enlace a lo que sucede en el partido: tarjetas amarillas, rojas, cambios, tiros penales”.

La AUF evaluará las mejoras técnicas necesarias antes de su eventual extensión a las categorías principales.

Agencia NA