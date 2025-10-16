El Gobernador sostuvo que se trata "quizás del presupuesto más ambicioso en inversión en infraestructura de la historia de la provincia, especialmente en lo que tenemos más deteriorado, que es nuestra red vial".

En ese sentido, precisó que se destinarán "casi un billón de pesos para recuperar la transitabilidad de nuestras rutas y caminos", financiado "en parte con recursos propios y, en gran medida, por organismos multilaterales de crédito, una vez que pudimos obtener el aval soberano del Gobierno nacional".

"Vamos a hacer obras en cada rincón de la provincia, interviniendo el cien por ciento de las rutas, de los hospitales y de las escuelas, con absoluta independencia del color partidario de quien circunstancialmente esté a cargo de los gobiernos locales", afirmó Frigerio, al señalar que actualmente los trabajos ejecutados ya alcanzan un tercio del total previsto.

Destacó que este plan es posible gracias a que la gestión volvió "a sostener el equilibrio de las cuentas públicas en un año muy difícil en términos de ingresos, con una caída superior a la registrada en 2024". Recordó, además, que ese contexto no impidió "poner en marcha todas las obras -muchas de las cuales encontramos abandonadas-, disminuir la presión impositiva y cumplir, con enorme esfuerzo, con los vencimientos de deuda que nos dejaron las gestiones anteriores".

Además anunció que, en paralelo al Presupuesto 2026, se enviará "un proyecto de ley de Obras Públicas que no solo modifica la forma en que el gobierno puede contratar obra pública -incorporando la posibilidad de que lo haga el sector privado-, sino que también plantea una política de Estado para que estas obras se prioricen de una vez y para siempre".

Prioridades



De la reunión de gabinete, que tuvo lugar en la Casa de Gobierno, participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo provincial.

En ese marco, el mandatario destacó que "las prioridades siguen siendo las mismas que en el presupuesto anterior, y tienen que ver con los bienes y servicios más sensibles para la población: la salud, la educación, la seguridad y las obras de infraestructura".

El Gobernador hizo un repaso de los logros alcanzados a través de las políticas de Estado impulsadas desde el inicio de su gestión, entre las que mencionó "la disminución de la presión impositiva en 2024 y 2025".

"También hemos podido sostener subsidios importantes, como en la tarifa de luz para los sectores más vulnerables y para sectores de la producción. Pasamos de ser la provincia más cara en 2023, en términos de la boleta de energía eléctrica, a estar en la mitad de la tabla; hoy estamos en el puesto 11 y el objetivo es seguir bajando en ese ránking", aseguró Frigerio.

Otro de los aspectos destacados por el mandatario fue el cambio en la lógica de funcionamiento del Estado, ejemplificando en el proyecto MiradorTec. "Un edificio que estaba destinado a ser utilizado por funcionarios públicos pasó a convertirse en el polo tecnológico de innovación, de economía del conocimiento y de inteligencia artificial más moderno del país, y estamos muy orgullosos de eso", subrayó.

Finalmente, Frigerio señaló que todas esas acciones "forman parte del cambio de paradigma que estamos impulsando en la provincia respecto del rol del Estado, que es el de ser un facilitador del desarrollo, el crecimiento y la generación de empleo en el sector privado".