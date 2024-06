Julián Leuze, Alejandro Berón y Facundo Villanova son tres jóvenes gualeguaychuenses que comenzaron a adentrarse en el mundo de la barbería a muy temprana edad, en épocas de la pandemia; los dos últimos, con tan sólo 14 años. Julián, que es unos años mayor, se especializó hasta estar en condiciones de abrir su propio local.

Un tiempo atrás, en octubre de 2022, Julián llamó la atención de muchos cuando se viralizó en las redes sociales un video de él realizando un corte de pelo a Matías Maffei, un gualeguaychuense que se encontraba pasando por un momento de necesidad. En el video –que superó las 190.000 reproducciones y los 15.000 me gusta– se puede ver el proceso que vivió Matías, desde que llega a la peluquería hasta que sale con un corte de pelo y barba; también con ropa nueva y limpia y una bolsita con mercadería.

En aquel momento, el barbero había explicado que Matías entró al local ofreciendo los productos que vendía, y al instante la idea vino a su cabeza; intercambiaron números y coordinaron cuando sería el corte.

Este año, acompañado de Alejandro y Facundo, decidió repetir esta acción, pero en la vía pública y aprovechando la oportunidad para darle voz a la persona que reciba la ayuda. “Se me ocurrió la idea de decírselo a los chicos, yo ya lo tenía pensado. Era cuestión de organizar un día y hacerlo”, contó Julián a Ahora ElDía, y relató: “Habíamos coordinado que ese martes o miércoles no se trabajaba porque nos íbamos a juntar a ver a quién le podíamos cortar. Y fue como una señal porque no habíamos hecho ni dos cuadras y ya habíamos cruzado a alguien. Le preguntamos y dijo que sí. Hay una parte en el video que no se muestra que dice que le gustaría cortarse, pero que tenía que seguir trabajando porque no llegaba a pagar el alquiler que pagaba por día, que eran 3000 pesos. Entonces le dije ‘yo te corto y te doy lo del alquiler, no hay problema’. Comenzamos a cortarle con los chicos y ahí surgió el video”.

El video –que al momento lleva cerca de 40 mil reproducciones– muestra a Brian Cruz, un muchacho de 30 años que realiza malabares en un semáforo de la ciudad, contando que hace alrededor de 3 años abandonó su casa para ganarse la vida en la calle. También expresa que se arrepiente de haber caído en un consumo problemático a los 14 años, del cual valora que pudo salir y completar sus estudios secundarios. Todo esto lo cuenta mientras le cortan el pelo en la Plaza Ramírez. Al mensaje que da Brian se le suma un texto que acompaña el video publicado en el instagram de la barbería:

“Salimos a las calles para ofrecer un corte de pelo a alguien que necesita una mano amiga. En este pequeño gesto de solidaridad, encontramos la belleza de la conexión humana más allá de las circunstancias. En cada tijeretazo hay un destello de esperanza y dignidad restaurada. En un mundo tan ocupado, a veces todo lo que se necesita es detenerse y mostrar compasión. Porque en cada peinada, estamos construyendo puentes de empatía y cambiando vidas. Un simple acto, un gran impacto. Transformando vidas, un corte a la vez”.

Siguiendo esa línea, Julián manifestó que “hoy se juzga mucho al que va a pedir, al que está en el semáforo; y quizás con un video que tiene algunas reproducciones se puede cambiar a esa persona que está en su auto, que lo mira y le dice ‘anda a trabajar’”.

Por su parte, Alejandro y Facundo contaron que se encontraban muy entusiasmados cuando escucharon la idea, pero que al momento de salir a la calle se pusieron un poco nerviosos, la sensación de salir de la zona de confort para ofrecerle una pequeña ayuda a alguien de una manera poco común.

“Me dio como un miedo sobre qué puede decir u opinar la gente, pero después en el corte todo va fluyendo y ya no hay nervios. Además, del lado de mi familia tuve un gran apoyo, les encantó porque son los valores que en mi casa siempre me transmitieron”, comentó Alejandro.

“Estábamos cerrando la peluquería y se me vinieron todos los nervios, por el tema de qué nos iba a ver la gente y decir ‘qué hacen estos cortando en la plaza’, por ejemplo. De parte de mi familia también recibí bastante apoyo porque desde muy chico me enseñaron que siempre tengo que ayudar a los demás”, agregó Facundo.

“A veces a uno se lo juzga por mostrar estas cosas”, continuó Julián, y explicó que si bien la gran mayoría de los comentarios que recibieron –tanto en el video como por fuera del mundo digital– fueron positivos, hubo quienes quisieron desprestigiar la acción solidaria acusando que lo habían hecho meramente “por marketing”.

“A veces se lo juzga a uno por mostrar estas cosas. Teníamos en claro desde un principio que así como iba a haber comentarios buenos también iba a haber comentarios malos. A la gente que comenta positivo le agradezco, y a la que comenta negativamente también le agradezco porque eso hace que el video siga cada vez apareciendo un poco más”, consideró.

El joven peluquero contó que también pasó por una situación similar cuando hizo aquella primera acción: “Me pegó mal, y sentó que me estaba ganando gente en contra. Fue tanto que quería quedarme en mi casa. Había un montón de gente que me felicitaba, pero también otros que incluso subían el video a Facebook poniendo cualquier barbaridad”.

A pesar del qué dirán y de los comentarios que pueda conllevar su exposición en las redes sociales, estos jóvenes estilistas siguen dispuestos a coordinar nuevas acciones solidarias, incluyendo a otros colegas de su rubro. “Pueden enviarnos un mensaje a las redes de la peluquería @thesalonbarberia y coordinar algo; estaría bueno unirnos un poco más”, concluyó Julián.

Barberos Solidarios: otro ejemplo de alcance nacional

Como es de suponer, no es la primera vez que se producen gestos de este tipo en nuestro país. Desde hace una década existe la Asociación de Barberos Solidarios, una fundación sin fines de lucro que organiza jornadas en barrios para ofrecer cortes de pelo y otros servicios de estética, gratuitos, a quienes más lo necesitan.

Surgieron modestamente en La Plata, en 2014, yendo a cortar desinteresadamente y de forma aislada a comedores, merenderos y asilos de ancianos.

El impulso inicial lo dio Juan Martorelli, un estilista reconocido por haber sido el peluquero de Ricardo Fort durante siete años y, en algunas ocasiones, también haber atendido a Diego Maradona.

Hoy, la Fundación agrupa a casi 8000 peluqueros distribuidos en todo el país, dado que el proyecto hace tiempo excedió la órbita platense. De hecho, para el Día del Niño han organizado jornadas solidarias simultáneas en distintas ciudades, incluida Gualeguaychú.

Los barberos ya realizaron 35.000 cortes y van por un proyecto más ambicioso este año: capacitar a 300 mil personas en los barrios populares para que aprendan el oficio y tengan una salida laboral.