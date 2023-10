Según contaron, el adolescente, jugador de Unión de Villa Jardín, no contaba con el calzado adecuado para jugar un partido y el árbitro, Fernando Acosta, le prestó los suyos.



"No es una simple foto. Este señor de apellido Acosta , que dirigió a los juveniles de Unión y Monseñor Rosch en cancha de Sarmiento a la mañana, fue llamado x uno de sus asistentes para notificarle que un chico de Unión no tenia en condiciones sus botines. Sin titubear, el señor corrió a su vestuario y le prestó al jugador botines para que pueda seguir jugando. Estas actitudes enaltecen nuestro futbol y al arbitraje . Muchas gracias. Esto habia que decirlo y se dijo", publicó un usuario de Facebook.

(Fuente: El Entre Ríos)