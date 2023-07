LO MÁS TIERNO DEL DÍA. 🥹



El hijo de 🇨🇴 Cabal lloraba en el pecho de su padre por la derrota en el dobles y 🇦🇷 Zeballos, su rival, se dirigió a consolarlo. ❤️



⭐ Disfrutá de TODAS las canchas de Wimbledon en @starplusla. pic.twitter.com/J6bHMd6MJB — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 6, 2023

La primera ronda del cuadro de dobles masculinos de Wimbledon tuvo un duelo legendario entre dos parejas que dominaron esta especialidad durante muchos años. Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se enfrentaron al dúo compuesto por el español Marcel Granollers y Horacio Zeballos. El equipo del argentino se llevó la victoria y el pasaje a la segunda fase, pero lo más destacado de este enfrentamiento se dio segundos después con el ejemplar gesto que tuvo el Cebolla con el hijo de sus colegas.



Mientras armaban el bolso para abandonar el Court 4 del All England Club, notó que los colombianos permanecían sentados todavía en sus sillas. Farah mostraba su preocupación por el resultado y Cabal sostenía en sus brazos a su hijo, quien parecía estar compungido por la caída de su padre en el Grand Slam. El español Granollers se detuvo a saludar al público antes de dirigirse a los camarines y Zeballos no dudó en acercarse hasta el niño para decirle unas palabras, al mismo tiempo que recibía la aprobación con una sonrisa y un gesto de su colega.



Antes del inicio del certamen, uno de los mejores doblistas de los últimos años había expresado su felicidad por transitar este mítico certamen con su familia: "¡Este torneo siempre tendrá una sensación única, una energía especial! ¡Y qué mejor que compartirlo con tus hijos, que bendición poder tenerlos a mi lado!", había escrito Cabal en un posteo de su Instagram que estuvo acompañado por varias postales con los niños.

Precisamente desde esa cuenta el colombiano había realizado una profunda reflexión sobre la crianza de sus hijos también en las últimas horas: "Constantemente me preguntan si quiero que Jacobo sea tenista, no puedo negar que me da alegría verlo jugar tenis y saber que mi carrera influyó en él, pero más allá de que profesionalmente quiera ser tenista o no, sueño y anhelo que él pueda lograr escoger ser lo que lo haga feliz, que todo lo que haga lo haga con la satisfacción y el empeño de dar lo mejor de él. Mientras la vida y Dios me lo permita, siempre estaré aquí para apoyarlo, brindarle lo mejor de mí, para darle un abrazo, una bendición y tomar su mano cuando más me necesite. ¡Te amo hijo y que siempre seas feliz!".



Este cotejo tuvo a los mejores representantes de esta especialidad en los últimos años. Cabal y Farah fueron número 1 del mundo durante mucho tiempo, mientras que el equipo entre Granollers-Zeballos fue uno de los equipos que más fuerza les hizo teniéndolos inclusive como 3° y 4° del ranking.





A los 38 años, y con 19 títulos y 16 finales en este formato, Zeballos viene de disputar las semifinales de Roland Garros con Granollers en este 2023, misma instancia que alcanzaron en el Masters 1000 de Roma, en el Abierto de Australia y en los ATP de Auckland y Rio de Janeiro. Tras perder la única final que obtuvieron en el año (en el ATP 250 de Ginebra), intentarán repetir lo hecho en 2021 en Wimbledon.

A lo largo de su carrera, Granollers y Zeballos (como pareja o con distintos dúos) no habían tenido grandes actuaciones sobre el césped de uno de los torneos más tradicionales del circuito hasta que en la versión 2021 jugaron una peleada final que terminó en derrota para ellos ante los croatas Nikola Mektic y Mate Pavic, por entonces los mejores del ranking.



El inicio del nuevo camino en esta temporada es promisorio, más allá que Farah (65°) y Cabal (47°) no están al nivel top que sostuvieron durante tantos años. Lograron imponerse en el estreno por 6-7, 7-6 y 7-6 contra dos jugadores que contabilizan 19 y 20 títulos respectivamente en sus caminos de doblistas.



El contrincante de segunda ronda saldrá del vencedor del duelo entre los hermanos griegos Petros y Stefanos Tsitsipas ante los franceses Arthur Fils y Luca Van Assche.