El entrenador de Atlético Tucumán, Hugo Colace, eligió al gualeguaychuense Renzo Tesuri como capitán del equipo para el Torneo Apertura del fútbol argentino. El mediocampista surgido en Juventud Unida estrenó la cinta anoche en Mendoza, en lo que fue derrota por 2 a 1 frente a Independiente Rivadavia.

La primera fecha del certamen comenzó el jueves y se completó este viernes. Entre los encuentros disputados, el conjunto mendocino se impuso como local en un partido que estuvo demorado por una fuerte tormenta y un posterior corte de energía eléctrica en la capital provincial al inicio del segundo tiempo.

En el equipo tucumano, Tesuri fue titular y jugó los 90 minutos, además de lucir un nuevo dorsal: el número 11. Sin embargo, el dato más saliente fue que portó la cinta de capitán por primera vez como profesional, en un claro gesto de confianza por parte del cuerpo técnico, que lo posiciona como uno de los referentes del plantel.

Para el futbolista gualeguaychuense, esta designación marca un punto importante en su presente deportivo, luego de un 2025 difícil, en el que apenas pudo disputar cinco partidos a raíz de la rotura de ligamentos sufrida el pasado 4 de febrero. Tras superar la lesión, Tesuri busca recuperar su mejor versión y volver a ser una pieza clave en Atlético Tucumán como lo fue en 2024.

Los goles del encuentro fueron convertidos por Matías Fernández y Alejo Osella para Independiente Rivadavia, mientras que Leandro Díaz había señalado el empate parcial para el “Decano”.