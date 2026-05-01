"Son viviendas que esperamos terminar en una primera etapa en agosto de este año, y una segunda parte en los primeros meses del año que viene. Tiene que ver con lo que planteamos siempre: Vamos a terminar todas las obras que empezamos, no vamos a dejar ninguna vivienda a medio hacer", sostuvo Frigerio.

En ese marco, el gobernador remarcó que al inicio de la gestión se encontraron más de 2.000 viviendas paralizadas o intrusadas en la provincia. "Eso no corresponde. Es una mala imagen y también un uso ineficiente de recursos que son escasos. Por eso tomamos la decisión de terminarlas, y es lo que estamos haciendo en estos dos años de gestión", agregó.

De la actividad participaron el intendente Mauricio Davico; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, junto a equipos técnicos y autoridades locales.

Detalles de las obras

El grupo habitacional Gualeguaychú II, que contempla 42 viviendas, presenta un avance del 63,44 por ciento en las unidades habitacionales y del 21,02 por ciento en infraestructura. La inversión asciende a 2.884 millones de pesos para las viviendas; y más de 337 millones para la infraestructura, con financiamiento actualizado por UVI. Las unidades incluyen 39 prototipos estándar y tres destinadas a situaciones especiales, todas de 63 metros cuadrados y con dos dormitorios.

Por su parte, el barrio Gualeguaychú III, compuesto por 37 viviendas, registra un avance del 46,85 por ciento en las unidades y del 26 por ciento en infraestructura. La inversión alcanza los 1.638 millones de pesos en viviendas y cerca de 360 millones en infraestructura. En este caso, se construyen 35 viviendas estándar y dos adaptadas para situaciones especiales, también de 63 metros cuadrados y dos dormitorios.