El mandatario entrerriano consideró esenciales a las obras nacionales en rutas de la provincia, tanto a las que ya se reiniciaron como a las que esperan su turno. "Es fundamental que se aceleren para los entrerrianos, pero también para otros argentinos que las utilizan y para camiones que vienen de otras partes de Latinoamérica", expresó.



A su vez, aclaró que su equipo continúa trabajando en convenios con respecto a construcciones que el Gobierno Nacional decidió que no continuará. "Y las vamos a terminar -exclamó-, porque no voy a descansar un minuto hasta poder terminar las 2.000 viviendas que están empezadas en la provincia, muchas de ellas abandonadas, intrusadas, vandalizadas. Las obras que hay, a lo largo y a lo ancho, también abandonadas desde hace mucho tiempo, las vamos a terminar como sea, pero las vamos a terminar".



Enfatizando que la concreción será posible con el trabajo en equipo, reflexionó: "La gente no sabe si son financiadas por Nación, por provincia, por municipios. Quieren que las obras se terminen y nosotros asumimos ese compromiso y esa responsabilidad".



Establecer prioridades



La reunión de gabinete conjunto fue calificada como "histórica" por los anfitriones, ya que es la primera vez que autoridades provinciales y municipales coinciden en Viale.



Allí, el gobernador entrerriano sostuvo que las reuniones de gabinete conjunto tienen como uno de los objetivos "conocernos más, interactuar más", para generar "más confianza y bajamos barreras", lo cual, "inexorablemente" lleva a una "mejora" del trabajo en equipo.



Sin dejar de recalcar que la gestión coincide con "el peor momento de la historia, por lo menos de nuestra democracia" y con una caída de recursos inaudita, insistió en "ser mucho más eficientes y eficaces en el manejo de los recursos públicos". Al respecto, indicó: "Tenemos que priorizar. Cuando no hay plata, la priorización es esencial".



En esa línea, se refirió a la importancia del encuentro y, dirigiéndose a sus interlocutores, precisó: "Estas reuniones también tienen que ver con que ustedes nos planteen cuáles son las prioridades, para que estas pasen a ser directamente las prioridades del gobierno provincial, porque ustedes son los que mejor pueden definirlas".



Resolver en conjunto



Respecto a los tópicos tratados y al desafío que impone la circunstancia, Frigerio aseguró: "Trabajar en equipo es ver cómo hacemos para resolver problemas en este contexto tan difícil de la mejor manera posible. A muchas de estas cuestiones las vamos a superar trabajando en equipo".



Al concluir, dijo que los encuentros tienen ese objetivo: "trabajando en equipo, darle una respuesta a la ciudadanía".

NIDO de capacitación



Tras la reunión, Frigerio recorrió los talleres de Cocina, Tapicería, Bordado y Arte para Jóvenes y Adultos, que se dictan en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) y al que concurren anualmente unas 350 personas.



Al agradecer la instancia de trabajo conjunto, el intendente de Viale, Carlos Weis, aprovechó para destacar que la sede de la reunión fue fruto del Plan Nacional de Hábitat, que permitió "la urbanización del barrio y el funcionamiento de 17 talleres municipales y de distintas actividades culturales y artesanales".



Acompañaron al gobernador en la actividad los ministros de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. También secretarios y directores, entre otras autoridades. (APFDigital)