“Tengo un Gabinete compacto”, expresó el mandatario provincial y si bien reconoció que “siempre se van corrigiendo algunas cosas o hay cambios por distintos motivos”, aseveró que por ahora no habrá modificaciones. “Quiero felicitar a mis funcionarios. No tendremos cambios, contamos con una provincia en marcha”, subrayó en ese sentido.

“La gente apoya lo que estamos haciendo”, expresó en declaraciones radiales que reproduce el sitio Debate Abierto.

Además, Bordet aseguró que para el 2023 intentarán “confluir en una fórmula para presentar los mejores hombres y mujeres para tener la continuidad en la gestión”. Y, a la vez, darán continuidad al trabajo para “tener una provincia sólida, con mucha obra pública, con relación institucional, donde no hay conflictividad sino que hay diálogo, donde las leyes salen por consenso, como la Ley de Presupuesto”.

“Queremos presentar a los mejores hombres y mujeres para llegar a la victoria nuevamente en nuestra provincia”, remarcó el gobernador y sostuvo que viene “trabajando y hablando con dirigentes de nuestro espacio político para lograr un consenso”.

De todos modos apuntó que “este año es de gestión, a la ciudadanía no le interesa que se haga politiquería, en cambio los dirigentes de la oposición están recorriendo la provincia desde hace dos años pero no proponen nada. Nuestros candidatos están en funciones, y por lo tanto no pueden estar recorriendo la provincia”, expuso.

Adelantó que “cuando llegue el tiempo electoral definiremos candidatos y le diremos a la sociedad por qué nos debería votar, y para eso confiamos en el acompañamiento del pueblo entrerriano. Seremos respetuosos del resultado de las urnas y si no hay acuerdo iremos a las PASO. Queremos un frente político con mucha fortaleza", expresó.

En el mismo orden señaló: “A cada lugar que vamos encontramos apoyo en lo que estamos haciendo, tenemos muy buenos candidatos, somos competitivos y tenemos chances de ganar las elecciones. No me gusta opinar de la oposición, si veo que tienen que resolver muchas cuestiones y que están en una campaña política permanente y sistemática, en cambio al ciudadano le interesa que le resuelvan los problemas”.

Armado electoral

“Quiero tener un rol protagónico en el armado de la lista para 2023, como me corresponde como presidente del partido”, declaró Bordet y recalcó: “Voy a estar donde se me requiera, voy a estar acompañando y apoyando. Voy a estar en el lugar de la boleta que más le convenga a nuestro frente político, podrá ser como diputado, senador, intendente, concejal; donde sea para llevar al frente a la victoria. No descarto nada, pero estoy pensando en que haya un gobernador o gobernadora de nuestro espacio en 2023”.

Si bien sostuvo que a nivel nacional “hay que resolver el tema de la macroeconomía y de la economía real” y que “los altos índices de inflación tienen que seguir disminuyendo”, se mostró confiado en que llegarán “muy fortalecidos” a la contienda electoral del año próximo. (APFDigital)