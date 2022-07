"El problema de Rosario es el narcotráfico, que gobierna la ciudad". Con esa frase el coordinador general de Defensa Civil de Entre Ríos, Claudio Fabián Daydé, aseguró que en Rosario intentan desviar la atención con las quemas para esconder el problema que padece la ciudad con la inseguridad y el narcotráfico. Y esa frase hizo que el funcionario entrerriano fuera removido de su cargo.



La decisión de que Daydé deje de ocupar su puesto en Defensa Civil de Entre Ríos fue tomada en la tarde de este martes por el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet.



De acuerdo a voceros oficiales de la Gobernación de Entre Ríos "este tipo de declaraciones completamente infundadas no son compartidas ni toleradas por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, cartera de donde depende la Dirección de Defensa Civil, que trabaja coordinada y sostenidamente con los gobiernos de las vecinas provincias, así como también con el gobierno Nacional, compartiendo esfuerzos y coordinando acciones diarias para mitigar los efectos ambientales de los incendios en las islas".



Este martes a la mañana Daydé había asegurado: “Lamento que no funcionen los faros que detectan la droga y la corrupción, que es lo que tendría que importarle a los rosarinos realmente. Cuando hay que desviar la mirada de todos los problemas que tienen de inseguridad de toda una ciudad que la gobierna el narcotráfico”.



También consideró que “el humo de la isla es bueno al lado del humo que se fuma en Rosario, del humo que emana todo el Cordón industrial del Gran Rosario, del agua que contamina el gran cordón de Rosario”.



Y concluyó: “No nos dejemos arrastrar por los medios y los problemas geopolíticos del Gran Rosario y pongamos cada cosa en su lugar”.



Las declaraciones de Daydé dispararon la réplica del intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien responsabilizó a Entre Ríos por la "inoperancia" a la hora de encontrar a los culpables de los incendios. "Vemos que la intención de no investigar es muy explícita", disparó, publicó la Capital. (APFDigital)