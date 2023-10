A las 10 y media de la mañana de este viernes, en el cuartel de Bomberos, el gobernador Gustavo Bordet entregó la promulgación de la nueva ley de bomberos.

Allí, dio una conferencia de prensa, en la que resaltó que “estoy muy contento de estar en Gualeguaychú, disfrutando de un fin de semana largo que viene con muy buen nivel de ocupación en la provincia. Aquí estamos ya con la ley promulgada entregándosela a los bomberos de toda la provincia, en reconocimiento de una tarea que se realiza con mucho sacrificio”, resaltó.

Luego, la recorrida de Bordet junto al resto de funcionarios locales, provinciales y nacionales continuó en Urquiza y Boulevard Isidoro De María, un punto clave de la futura Circunvalación de la ciudad.

Finalmente, pasado el mediodía, realizaron una caminata frente al Centro de Salud Baggio, en el marco del tramo final de la campaña de cara a las elecciones del próximo domingo 22 de octubre.

La recorrida de los funcionarios

El mandatario y candidato a Diputado Nacional por Más para Entre Ríos, Gustavo Bordet visitó este viernes la ciudad de Gualeguaychú. Junto con actual presidente municipal, y candidato a Senador provincial, Martín Piaggio, y al candidato a la intendencia, Martín Roberto Piaggio, caminó y dialogó con los vecinos de los barrios Cover, 20 viviendas, Yapeyú y Esperanza.

En ese marco, Bordet sostuvo que lo que "esta semana pasaron situaciones que fueron motivadas de manera ex profesa, que no fueron nada ingenuas. Las declaraciones que hizo un candidato a presidente provocó una corrida cambiaria, y eso para poder ganar en primera vuelta”.

“Esto no perjudica a un espacio político, como el que pertenezco, perjudica a los sectores asalariados, perjudica a toda la clase media y trabajadora de la Argentina que ve licuado su salario por efecto de la escalada inflacionaria que provocan para tener un rédito electoral”, apuntó el mandatario.

“En estos tiempos que son muy complejos, hay que respetar los límites que hacen a la responsabilidad que supone una campaña política”, afirmó Bordet.

Seguidamente, sostuvo que “pensar en el futuro, en estos momentos de incertidumbre, va de la mano de la convocatoria a un gobierno de unidad nacional que es lo que ha hecho Sergio Massa cuando plantea que es necesario gobernar con los mejores de cada espacio político, porque la crisis es muy profunda”.

Al respecto, Bordet recordó que la crisis “se genera con el endeudamiento que se toma con el Fondo Monetario en el año 2018, en el gobierno del entonces presidente Macri”, y aclaró: “Esto no lo digo para mirar para atrás, esto lo digo porque el condicionamiento más grande que tiene la Argentina para las próximas décadas es, justamente, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y de esta crisis se sale con un gobierno de unidad nacional”.

No obstante, el candidato a diputado nacional remarcó que “en momentos críticos, donde mucha gente tiene incertidumbre, lo que tiene que hacer un candidato es llevar tranquilidades, es poner sobre la mesa todo lo que se va a construir o se piensa realizar y hacer. No generar más temor en la población, no establecer este a través de declaraciones que provoquen un daño sobre los sectores asalariados, porque es lamentable estar a una semana las elecciones y ver que se priorizan proyectos personales en vez de los colectivos, que es lo que necesita la Argentina”.

Participaron también de la recorrida el candidato a Diputado Nacional, Guillermo Michel; la diputada provincial, Mariana Farfán; su par en la Cámara Baja, Leonardo Díaz y el senador provincial, Jorge Maradey.