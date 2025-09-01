El gobernador Rogelio Frigerio publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido a Juan Pablo Valdés y su equipo pro el triunfo en las elecciones que se llevarón a cabo ayer.

Gran triunfo de @JPValdesok y todo el equipo de Vamos Corrientes. Felicitaciones a todos por el tremendo respaldo recibido y un abrazo especial para @gustavovaldesok. Ahora, a seguir trabajando con más fuerzas y energía que nunca! — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) September 1, 2025

