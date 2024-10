El gobernador Rogelio Frigerio formó parte del panel de gobernadores que expusieron en el 60° Coloquio de Idea. Habló de la necesidad de ordenar qué servicios presta y con qué recursos cada estadio estatal y reclamó terminar con “asimetrías” entre estos niveles.

“En la Argentina, la gente fue la primera que se dio cuenta de que no había plata o no la había para gastarla mal. Muchos políticos todavía no lo hicieron. Ese es un cambio cultural”, afirmó Frigerio durante su primera intervención en el panel. Junto a él estuvieron los mandatarios de Chubut Ignacio Torres; de Corrientes, Gustavo Valdés y de Catamarca Raúl Jalil.

Con respecto a la situación tributaria, el mandatario entrerriano sostuvo que la responsabilidad de darle un alivio a la gente es “compartida” entre todos los niveles de Gobierno. “La Argentina tiene una presión impositiva muy importante para el que está en blanco. Además, al tener una economía informal tan grande, se genera una competencia desigual entre el que está en blanco y el que no”, precisó.

“Sin dudas tenemos que avanzar con una reducción de la presión impositiva. Y en una mejor calidad. Nuestros impuestos son muy malos, no existen en otros Estados: el impuesto PAIS, las retenciones a las exportaciones, ingresos brutos en las provincias. Y aquí los tenemos muy arraigados. Los tenemos que cambiar. La gente nos está pidiendo eso”, analizó.

El Gobernador marcó también que el equilibrio de las cuentas públicas “es una obviedad, aunque claramente no lo era hasta hace poco para la política, es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo”.

“La Argentina necesita orden. En todos los conceptos, pero también en quién es responsable de cada cosa entre los distintos niveles de Gobierno. La calidad de la democracia tiene mucho que ver con que la gente sepa a quién ir a protestar cuando un bien o servicio público no llega o lo hace mal”, postuló.

Al respecto, señaló que eso “se está haciendo, pero de una manera bastante desordenada. Hay una transferencia de shock, de un día para otro, de muchas responsabilidades a las provincias y no se ha discutido nada respecto al financiamiento. Esa discusión falta. La podemos dar de manera más estructural cuando se debata la nueva ley de coparticipación, si es que el Pacto de Mayo se hace operativo. Pero también podemos hacerlo en el presupuesto”, consignó.

El mandatario especificó que en el proyecto de ingresos y egresos que envió el Ejecutivo nacional al Congreso “hay inconsistencias”. “Doy uno solo. Por Constitución, todos los impuestos son coparticipables. Si no lo son, es porque se decidió que tengan una asignación específica. Muchas provincias aportamos a la Anses a través de la no coparticipación del impuesto al cheque, de una parte del IVA y de los impuestos a los combustibles y no recibimos nada de eso este año. Es el primero en la historia que no llegó ni un centavo”, ejemplificó.

Con respecto al tributo que pesa sobre los combustibles, recordó que tiene una parte que está destinada específicamente al subsidio al transporte público de pasajeros y otra a Vialidad Nacional para realizar obra pública. “El Gobierno nacional decidió que (el transporte) tenía que ser una responsabilidad de las provincias. Bienvenido sea. Pero que (la Administración Federal) no se quede con ese impuesto porque tiene una asignación específica. Además, este año no hubo inversión de Vialidad. Nuestras rutas están destruídas”, expresó.

El problema, entendió, es de “sentido común. Hay que sentarse a una mesa y corregir estas asimetrías que colisionan con la racionalidad y del sentido común”, puntualizó.

“Yo no estoy en el partido gobernante. Pero me considero un dirigente que apoya lo que creo que hay que apoyar: el cambio de rumbo que votó la gran mayoría de los argentinos. Lo seguiré haciendo, señalando las cosas que creo que son incorrectas con mucha humildad, porque creo que todos de alguna manera tuvimos participación en estas décadas de desencuentros y de malas decisiones políticas. El Gobierno merece una oportunidad”, dijo

Definiciones

Frigerio esquivó responder la pregunta de qué es hoy por hoy el PRO como partido. En su lugar, habló de Juntos por Entre Ríos, el armado multipartidario que se impuso en las legislativas de 2021 y que lo terminó colocando en la Gobernación.

“Son 28 partidos. Nos une la idea de que en la Argentina hace falta sentido común para resolver los problemas, no discusiones ideológicas. Necesitamos reconciliar a la política con la gente. Esa es la grieta principal: entre los dirigentes y los ciudadano”, apuntó.

“Si la política no sirve para resolver problemas concretos de la ciudadanía, no sirve para nada”, acotó. “Eso es el PRO. Y es lo que el PRO está tratando de llevar adelante en Juntos por Entre Ríos”, redondeó.