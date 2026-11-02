El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estará entre los mandatarios provinciales que serán invitados a participar del encuentro que el papa León XIV mantendrá con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático el domingo 8 de noviembre, en el Palacio Libertad de Buenos Aires. La convocatoria será realizada por el gobierno de Javier Milei y alcanzará a todos los gobernadores, sin distinción de pertenencia política.

La reunión está prevista para las 18.30, en el marco de la primera jornada de la visita del pontífice a la Argentina. Las invitaciones serán cursadas durante los próximos días. El encuentro reunirá a dirigentes de distintos sectores políticos, además de legisladores nacionales, integrantes de la Corte Suprema de Justicia y representantes de la sociedad civil.

Entre los convocados también estará la vicepresidenta Victoria Villarruel, pese al distanciamiento que mantiene con Milei y el resto del Poder Ejecutivo desde fines de 2024. Su inclusión responde a la decisión oficial de dar una señal de amplitud institucional, en consonancia con el llamado al diálogo promovido por la Iglesia Católica.

La presencia de los gobernadores incluirá tanto a mandatarios cercanos a la Casa Rosada como a dirigentes opositores, entre ellos Axel Kicillof, de Buenos Aires; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Gildo Insfrán, de Formosa.

En cambio, el gobierno decidió no convocar a los expresidentes. Fuentes oficiales justificaron esa determinación por las limitaciones de espacio del Palacio Libertad y la necesidad de priorizar la representación de las actuales autoridades institucionales.

Frigerio y el Papa Francisco

En diciembre de 2014, cuando era presidente del Banco Ciudad, Frigerio mantuvo una audiencia privada con el entonces Papa Francisco. Frigero acudió al encuentro en Roma junto al vicepresidente de Fundaleu, Héctor Del Piano.

El Santo Padre bendijo durante la audiencia una de las estrellas que sería colocada en la Plaza del Vaticano, en inmediaciones del Teatro Colón en Buenos Aires, en el árbol navideño más grande de la Argentina. Francisco también se sumó a la campaña Una Estrella X una Sonrisa destinada a recaudar fondos para la entidad dedicada a la lucha contra la leucemia.

Además, Frigerio entregó a Francisco una tarjeta de crédito del Banco Ciudad para hinchas del club de fútbol San Lorenzo, emitida en exclusividad por la entidad, y un cuadro de la artista Graciela Hasper, para que fuera incorporado a una subasta que el Vaticano estaba organizando.

La agenda del Papa en la Argentina

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, como parte de una gira sudamericana que se extenderá entre el 6 y el 17 de noviembre y concluirá en Perú.

Su arribo al Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 16.30. Posteriormente, visitará el monumento al general José de San Martín, participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei.

La jornada concluirá con el encuentro en el Palacio Libertad, al que será invitado el mandatario entrerriano.

Durante los cuatro días que permanecerá en la Argentina, el pontífice desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. También se reunirá con representantes del mundo del trabajo, líderes de otras comunidades religiosas y miembros de la Conferencia Episcopal Argentina.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde oficiará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con sacerdotes y agentes pastorales. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará un establecimiento penitenciario federal y celebrará una misa en la Basílica de Luján. Su partida hacia Lima está programada para las 14, desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La convocatoria a Frigerio se inscribe así en una de las principales actividades institucionales previstas durante la visita papal, que reunirá a representantes de los distintos poderes del Estado y a gobernadores de todo el país.

Fuente: Análisis