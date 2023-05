El gobernador Gustavo Bordet criticó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán. En línea con lo expresado por la Casa Rosada y en particular el presidente Alberto Fernández, el dirigente entrerriano apuntó a la "politización de la justicia".

"Es de suma preocupación para la democracia que elecciones de dos provincias sean suspendidas a sólo cinco días de realizarse. Tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia debilitan las instituciones democráticas y generan incertidumbre", expresó el mandatario entrerriano.

Es de suma preocupación para la democracia que elecciones de dos provincias sean suspendidas a sólo cinco días de realizarse. Tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia debilitan las instituciones democráticas y generan incertidumbre. — Gustavo Bordet (@bordet) May 9, 2023

En otro mensaje, Bordet agregó: "Mi solidaridad y apoyo a las provincias hermanas de #Tucumán y #SanJuan. Si no se respetan los mecanismos institucionales de las provincias no hay federalismo en Argentina. Algo que parecen desear dirigentes centralistas que menoscaban los distritos en los que no gobiernan ellos".

Mi solidaridad y apoyo a las provincias hermanas de #Tucumán y #SanJuan. Si no se respetan los mecanismos institucionales de las provincias no hay federalismo en Argentina. Algo que parecen desear dirigentes centralistas que menoscaban los distritos en los que no gobiernan ellos. — Gustavo Bordet (@bordet) May 9, 2023

La Corte Suprema de Justicia resolvió este martes suspender las elecciones del próximo domingo en las provincias de Tucumán y San Juan, donde los mandatorios provinciales se candidateaban para ser reelectos. Lo hizo al hacer lugar a sendas medidas cautelares solicitada por la oposición. El primer requisito para avanzar en el análisis del tema fue pedirle a esas provincias informes de la situación que deberán entregarse en los próximos cinco días. Por lo tanto, las elecciones no podrán realizarse hasta tanto la Corte dicte sentencia sobre el tema.