En el marco de la entrega de móviles y equipamiento a la Policía de Entre Ríos, el mandatario brindó detalles sobre la droga secuestrada en la jurisdicción de La Paz y, al igual que las autoridades de la fuerza de seguridad, remarcó el compromiso en la lucha contra el narcotráfico. "Fue uno de los procedimientos más importantes de los últimos tiempos. Cuidar las fronteras es uno de los principales objetivos que nos propusimos para no dejar que entre la droga", precisó, poniendo en valor el cuidado que hace la Policía de Entre Ríos de los pasos fronterizos.

En dicho procedimiento se secuestraron 61 bultos conteniendo 1.716 panes de marihuana compactada, con un peso total superior a 1.340 kilogramos, constituyendo uno de los secuestros más relevantes registrados en la jurisdicción de La Paz.

En referencia a este tema, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, calificando al procedimiento como un "gran golpe al narcotráfico". Hizo hincapié en la labor de dos suboficiales de la Policía Rural quienes, mientras patrullaban para prevenir delitos en el campo, decidieron interceptar una camioneta sospechosa proveniente de Corrientes, que circulaba por caminos vecinales.

Resaltó la proactividad de los agentes y subrayó que este resultado es fruto de la "dedicación y vocación" de los efectivos, quienes están "atentos a lo que está pasando". Finalmente, aseguró que este operativo es una clara "demostración que la Policía está activa" y comprometida en combatir lo que definió como un "veneno para nuestra juventud".

Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, señaló que los resultados obtenidos son una prueba del compromiso institucional en la lucha contra el crimen, y también destacó al personal de la Dirección General de Policía Rural y a los efectivos de la Jefatura Departamental La Paz que realizaron la detención. "El objetivo que tenemos es combatir la delincuencia, el microtráfico y narcotráfico", sostuvo, y subrayó que el éxito de estas acciones demuestra que la misión de la fuerza se está cumpliendo, asegurando que "los resultados se ven".

Finalmente, agradeció a todo el personal por el esfuerzo diario para "llevar seguridad a todos los ciudadanos entrerrianos", reconociendo que, ante las dificultades, los integrantes de la fuerza "le ponemos el pecho seguro".

Fuente: APF Digital