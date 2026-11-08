El predio multieventos de la localidad es escenario de la Expo Pymes Tala que finaliza este domingo. Se trata de una tradicional muestra que reúne más de 150 stands de artesanas, artesanos, emprendedores y empresas regionales. La actividad, organizada por el Municipio local con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, incluye capacitaciones, patios de comidas, espacios infantiles y una variada grilla de espectáculos artísticos de música y danza para toda la familia.

Durante su visita al predio, el gobernador resaltó la trascendencia de la fecha para la comunidad al señalar que "se cumplen 29 años de la exposición y 227 años de la fundación de uno de los pueblos más antiguos, con más historia de nuestra provincia".

En ese contexto, el mandatario ponderó el valor de las fiestas populares para revitalizar la actividad económica. "Son eventos que mueven la economía. En este momento difícil, eso es muy importante también", subrayó. Remarcó que "el turismo de eventos es uno de los vectores más importantes del turimo, y parte de mi responsabilidad es mostrarlos, hacerlos más conocidos, que más gente sepa que acá en Tala se hace este evento y que lo vengan a visitar".

Por su parte, el intendente Juan Ramón Medina, agradeció el acompañamiento de la gestión provincial y destacó el impacto local de la exposición al manifestar que "el gobernador siempre está apoyando estos eventos populares, porque les hace mucha falta a estas ciudades del interior de la provincia. Con esto hay un movimiento económico, financiero y turístico".

En esa línea, afirmó que "la ciudad tiene para mostrar" y puso en valor el trabajo articulado con la provincia en infraestructura clave para la localidad, entre las que destacó la mejora en la rotonda de ingreso, los avances en la escuela de Artes Visuales y Música, la remodelación integral de la escuela N° 4, las obras de desagües en la avenida San Martín y el arroyo Tala, la construcción de viviendas con el IAPV y los trabajos proyectados sobre la ruta provincial 6.