El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este miércoles la inauguración de una Oficina Urbana de Seguridad en el barrio 348, en un acto que reunió a autoridades locales y provinciales, junto a representantes de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería. Lo hizo acompañado del intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, y del ministro de seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Durante la jornada también se entregaron armas y equipamiento destinados a reforzar las tareas de prevención en la ciudad.

La oficina de seguridad, ubicada en la plaza Néstor Kirchner del barrio 348, en la zona oeste de la ciudad, es uno de los cinco módulos construidos con contenedores reciclados que estarán distribuidos en puntos estratégicos de Gualeguaychú para reforzar la presencia policial en los barrios.

El resto de las Oficinas Urbanas de Seguridad están ubicadas en los siguientes puntos : España y Guillermo Saraví; Federación y Santiago Díaz; Clavarino y Misiones; la plaza del Barrio Molinari, la cual está delimitada por las calles Nuestra Señora de San Nicolás, Los Antepasados, Ángel Nicolás Jordán y Los Algarrobos.

El proyecto busca acercar a la comunidad y las fuerzas de seguridad para consolidar una red de prevención y apoyo territorial, ya que cada Oficina Urbana de Seguridad contará con instalaciones modernas, lo que garantizará de esta manera condiciones de comodidad, seguridad y funcionalidad para el personal policial que cumpla servicio en ellas.

“Es una inversión de 150 millones de pesos por parte del Municipio para que los vecinos de estos cinco barrios tengan la presencia de las fuerzas de seguridad las 24 horas, los 365 días del año”, expresó el intendente Davico ante los presentes del acto.

A su turno, tomando la palabra, el gobernador Frigerio manifestó que “esto es fruto de un trabajo en conjunto del Municipio, la Provincia y la Nación” y comentó que también incorporaron a la policía departamental “un patrullero, una moto y bicicletas”. A su vez, señaló los chalecos, armamento y uniformes nuevos -exhibidos en unas mesas- de los cuales también hicieron entrega para la fuerza local.

Luego de la firma de un convenio y el corte de cinta inaugural, Davico, Frigerio y Roncaglia inspeccionaron el equipamiento policial y ofrecieron una breve conferencia a la prensa.

Consultado por las acciones de las fuerzas de seguridad frente al evidente avance del narcotráfico y el crecimiento del consumo problemático en el territorio, Roncaglia expresó: “Lo que estamos haciendo es el trabajo diario de la Policía, y a futuro seguiremos trabajando de esta manera. No podemos soslayar ni banalizar el micro-tráfico, que es lo que más daño hace".



Y agregó: "Los adictos son enfermos, no son delincuentes, hay también un sistema que se implementó dentro del sistema de salud para atenderlos. No es un problema de la Policía nada más, la Policía trabaja sobre los efectos”.

Refiriéndose a la iniciativa de colocar las oficinas urbanas de seguridad, el ministro manifestó: “Queremos una policía de proximidad, no una policía dentro de las comisarías, y esto tiene mucha visibilidad. Esta es una plaza donde tienen que venir los chicos a jugar, y van a estar cuidados por la policía".

Por su parte, Davico remarcó que los cinco puntos de seguridad "quedan en funcionamiento a partir de hoy".