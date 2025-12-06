Para el domingo está pronosticado que caigan 12 milímetros de lluvia en la localidad cordobesa, que estará acompañado por un fuerte descenso de temperatura. En ese marco, ante la posibilidad de que el mal tiempo afecte el acto, se adelantó al sábado.

Los seis aviones supersónicos llegaron este viernes a Córdoba. De esta manera, hoy las aeronaves militares harán un vuelo rasante sobre la ciudad de Buenos Aires, entre las 8 y las 8.45 para que la población pueda apreciar su potencial y capacidad. En paralelo, Javier Milei viajará al Área Material Río Cuarto para la presentación de las aeronaves en un acto oficial.

En tanto, los F-16 serán recibidos en Río Cuarto por el saliente ministro de Defensa, Luis Petri, quien expresó su satisfacción por la llegada de los aviones de guerra y destacó el acontecimiento como “un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional".

Las aeronaves de combate –cuatro biplazas y dos monoplazas- forman parte del lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. El costo total de las adquisiciones asciende a US$650 millones.

El vuelo rasante sobre la Ciudad

Para el sobrevuelo en la ciudad de Buenos Aires, los organizadores trazaron una ruta de vuelo específica para garantizar la visibilidad de las unidades. La escuadrilla ingresará al espacio aéreo porteño desde el sector noroeste.

El itinerario contempla un paso sobre el Río de la Plata y una incursión directa por encima de la Casa Rosada y la Avenida de Mayo hasta alcanzar la plaza Miserere.

Los observadores ubicados en el centro porteño contarán con una perspectiva privilegiada. Los pilotos mantendrán una altitud de 600 metros durante el recorrido urbano. El plan de vuelo incluye también el tránsito por el espacio aéreo correspondiente a la traza de la avenida 9 de Julio.