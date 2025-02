El Gobierno Nacional anunció la decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras revisar su participación. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, con fuertes críticas al organismo.

En la habitual conferencia de prensa, el funcionario explicó: “El presidente Milei instruyó el canciller Gerardo Werthein para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud”.

La decisión que se tomó en consonancia con el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, quien firmó una orden ejecutiva para que su país se retire organismo, se sustenta por “las profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia”.

Para el Ejecutivo, las recomendaciones de la OMS y la gestión del exmandatario Alberto Fernández dieron lugar a lo que calificaron como “el encierro más largo de la historia de la humanidad” y “a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos Estados”.

“Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”, especificó el funcionario.

Asimismo, Adorni aclaró que la Argentina “no recibe financiamiento por parte de la OMS para la gestión sanitaria; por lo tanto, esta medida no representa pérdida de fondos para el país ni afecta la calidad de los servicios”.

“Por el contrario, le da al país mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses que requiere la Argentina, así como también, mayor disponibilidad de los recursos”, sentenció, y completó: “Lo dijo el Presidente: las decisiones en Argentina las toman los argentinos”.

A través de un comunicado, desde el Gobierno señalaron que la OMS “falló en su mayor prueba de fuego” al acusarlos de promover “cuarentenas eternas sin sustento científico” durante la pandemia del Covid – 19. “Las cuarentenas provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial y, acorde al estatuto de Roma de 1998, el modelo de cuarentena podría catalogarse como un delito de lesa humanidad”, argumentaron.

“Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además ha confirmado su inflexibilidad para cambiar su enfoque y, lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países”, sentenciaron.

Por último, cuestionaron la existencia de organismos supranacionales “que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro”.

Lo cierto es que se trata de una idea que sobrevolaba en Casa Rosada, tal y como anticipó la agencia Noticias Argentinas, terminó de tomar forma con el triunfo del presidente de Estados Unidos.

El cambio de gobierno en el norte del continente y los recientes anuncios del republicano le otorgaron a la gestión libertaria el respaldo que necesita para tomar la decisión, aunque por estas horas evalúan también las implicancias jurídicas de avanza en la salida de otros organismos multilaterales.

Al igual que Trump, a Milei lo desvela la gestión de la OMS en la pandemia, e incluso, hay quienes aseguran que busca “investigar las barbaridades que se hicieron durante la cuarentena”. “Es un tema que lo sensibiliza”, admitieron desde su entorno.

En la lista de las entidades que acumulan críticas y generan desconfianza alcanza también a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y al Mercosur, de obstaculizar la posibilidad de cerrar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por lo que el abandono de la OMS podría ser el punta pie para la salida de ortos organismo. También se estudia la posibilidad de abandonar el Acuerdo de París.