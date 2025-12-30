El Gobierno anuncio que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de funcionar y se convertirá en una secretaría absorbida por el Ministerio de Salud que preside Mario Lugones.

El nuevo secretario de la Agencia de Discapacidad será Alejandro Vilches, actual interventor del ente. En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que esta decisión no implica que habrá una baja de pensiones.

Recordemos que la Andis quedó en el centro de la polémica tras los audios de su ex titular Diego Spagnuolo, quien aseguraba que había coimas en el organismo y que el 3% era dirigido hacia Karina Milei.