Este jueves, en su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo en el gobierno de Javier Milei, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich dio a conocer cómo será el protocolo que implementará contra los cortes de calle durante su gestión.

En un anuncio previo realizado en la Casa de Gobierno, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, había adelantado que "por instrucción del presidente Javier Milei y contemplando el concepto de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", Bullrich ofrecería a las 16.45 en la sede de la cartera una rueda de prensa para dar detalles del protocolo.



Adorni también anticipó que el mismo incluirá "sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación de los argentinos, que alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia".



Llegado el momento del anuncio, la funcionaria dio los detalles sobre el “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el corte de vías de circulación”.



Qué dijo Bullrich: las principales frases del anuncio



“Sin orden no hay libertad y sin libertad no hay progreso”.



“El propósito de este protocolo es cumplir la ley. El que las hace, las paga”.



“Es muy importante entender que hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto. Ha hecho que la gente tuviera problemas para ir al trabajo y es hora de terminar con eso”.



“El Ministerio resolvió que las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple y nosotros la vamos a cumplir”.



“Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes. Si hay un delito in frangente van a poder intervenir de manera inmediata”.



“No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Esto quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal”.



“Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación”.



“Las fuerzas utilizarán a la mínima fuerza necesaria y será graduada a la resistencia”.



“Se va a trabajar en las estaciones de tren y se van a incautar palos, formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocido por las fuerzas de seguridad”.



“Los datos de los partícipes u organizadores serán remitidos a las fuerzas de aplicación correspondientes”.



“Se procederá a sancionar a aquellos que lleven niños que deben estar en la escuela”.



“El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad. Lo deberán pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos responsables”.



“En caso de ser extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”.



“Se va a crear un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos y que sistemáticamente son los que hacen de voceros de este tipo de manifestaciones”.



“Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré”.



“No se actúa igual frente a niños, ancianos y mujeres embarazadas. Pero no queremos que usen a los niños como escudos. Va a haber consecuencias fuertes contra los que los usen”.



“Vamos a llamar al ministro de Seguridad de PBA, José Alonso, para que colabore en el control de las autopistas, en los vehículos y en las entradas y en las estaciones de trenes. Si ellos no actúan, lo haremos nosotros. Creemos que el país entero tiene que colaborar. Hay que entender que todos tenemos que vivir en paz y en orden”.



“El anuncio está hecho. Las calles no se toman. Que sepan que si se toma las calles, va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”.



“El objetivo es que la gente sepa que hay una decisión tomada. La forma de intentar buscar un beneficio social no es por la vía del corte, el corte se termina”.



“Todo aquel que por una cuestión determinada pida un permiso va a poder utilizar una vía de acuerdo al tipo de manifestación que sea. Tiene que pedir permiso. No vamos a cortar la peregrinación a Luján. Habrá excepciones con respecto a las tradiciones religiosas o cuestiones deportivas”.