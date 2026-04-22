El Gobierno nacional anunció un cambio en el sistema de subsidios para la compra de garrafas. Desde mayo, quienes no cuenten con conexión a la red de gas podrán acceder a una devolución de hasta $9.593 por cada compra de garrafas, siempre que se inscriban en el nuevo programa oficial. La medida es retroactiva a abril. Desde las distribuidoras locales mencionaron a Ahora ElDía que todavía no les informaron sobre este nuevo mecanismo, pero sí que habrá un aumento a principios de mayo.

El subsidio, que reemplaza al anterior Programa Hogar, busca facilitar el acceso a la ayuda estatal. Quienes deseen acceder al beneficio deberán inscribirse en el registro oficial y, a partir de allí, serán habilitados para recibir el reintegro.

El programa apunta a familias que no poseen acceso a la red de gas y que, por este motivo, requieren comprar garrafas. La inscripción estará habilitada progresivamente desde mayo, aunque la devolución tendrá efecto para las compras realizadas en abril.

Modalidad de devolución y requisitos para la inscripción



El reintegro se realizará por medio de una transferencia que, a diferencia de años anteriores, se podrá recibir tanto en una cuenta bancaria como en billeteras digitales. “La novedad es que antes se hacía solamente a través de una cuenta bancaria, lo cual de alguna manera afectaba a quienes trabajan en la informalidad y tienen dificultades para poder acceder a una cuenta en el banco”, indicó la periodista especializada en Economía, Belén Escobar.

A partir de la nueva disposición de la Secretaría de Energía, la devolución se podrá acreditar en billeteras digitales, como la del Banco Nación, la cual reúne diversas entidades financieras en una misma aplicación. Los interesados deberán descargar la aplicación correspondiente para recibir el dinero, que se acreditará a los pocos días de efectuada la compra.

Las compras realizadas desde abril quedarán comprendidas en el régimen retroactivo. Esto significa que quienes adquieran una garrafa en estos días y se inscriban en el plan, recibirán la devolución cuando el mecanismo esté vigente, a partir de mayo.

Impacto económico y alcance del subsidio



El monto de devolución cubre aproximadamente la mitad del valor de una garrafa. El precio promedio de una garrafa ronda los $20.000, por lo que la devolución será un ingreso significativo para los hogares alcanzados.

El sistema exige, al momento de la compra, el pago total del valor de la garrafa. Posteriormente, se inicia el proceso de reintegro en la modalidad elegida. “Antes esa devolución, el descuento se hacía en el momento, por lo que ahora una familia tiene que contar con el monto entero para poder hacer frente a una garrafa, que si estamos hablando de, no sé, en torno a los veinte mil pesos”, comentó Escobar.

La medida contempla a un amplio sector de la población que se encuentra fuera del sistema bancario formal. “La novedad ahora es que vas a poder recibir esta ayuda mediante billeteras digitales, teniendo en cuenta la enorme porción de la población que no tiene una cuenta bancaria”, remarcó Escobar.

Cómo inscribirse y aspectos operativos



Para solicitar el reintegro, los usuarios podrán inscribirse en el sitio oficial del Gobierno nacional: argentina.gob.ar/subsidios, en la sección del programa correspondiente a la compra de garrafas. Una vez finalizado el registro, el reintegro se depositará en la modalidad elegida —cuenta bancaria o billetera digital— y no en efectivo.

El trámite resulta accesible para quienes necesitan la ayuda: “Lo pueden buscar en argentina.gob.ar. Ahí van a buscar la parte de garrafas de este programa y van a poder solicitar este reintegro una vez que esté en vigencia, les repito, en mayo”, explicó Escobar.

El avance de este sistema responde a la necesidad de incluir a quienes se encuentran en la informalidad laboral y, en muchos casos, fuera del sistema financiero tradicional. El reintegro funcionará únicamente mediante canales bancarios y billeteras digitales, sin contemplar pagos en efectivo.

Con información de INFOBAE