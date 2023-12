El Gobierno nacional anunció este martes que comenzó con el proceso de revisión de los contratos que se firmaron en la administración pública en el último año y confirmó la suspensión por el término de un año de la pauta publicitaria en los medios de comunicación.



Los anuncios fueron realizados esta mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en el marco de la segunda conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada, en la previa de la nueva reunión de gabinete que encabezó el presidente Javier Milei esta mañana.



"Todos los contratos que se firmaron en el Estado en el último año están en revisión", anunció Adorni, al tiempo que también reveló la decisión de la "suspensión de la pauta publicitaria en los medios por un año", tal como lo había prometido Mieli en la campaña electoral.



"Se inició la revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado nacional del último año. Todos están bajo revisión y todo funcionario que no quiera dar la información que el presidente Milei y sus ministros están solicitando tendrá la sanción correspondiente", advirtió el vocero.



Esa decisión fue adoptada este lunes en la primera reunión del gabinete nacional, realizada a primera hora en la Casa Rosada, que encabezó el jefe de Estado.



Al término del encuentro de ministros, Adorni sostuvo que se avanzaría en la revisión de "cada una de las contrataciones en el Estado nacional" para "encontrar contrataciones irregulares", además de que se realizará una inspección de los "contratos con universidades", entre otros puntos.



En paralelo, el vocero había apuntado este lunes que también se "comenzará a exigir el 100 por cien de la presencialidad en los lugares de trabajo de la administración pública nacional".



Este martes, ante una consulta respecto al objetivo mencionado de terminar con el "empleo militante", Adorni explicó que incluye al empleo que "nace por cuestiones políticas, por cuestión de caja y de campaña", al tiempo que reiteró que se busca la "reducción de cargos políticos".











"La Argentina pasó en la esfera nacional de 18 ministerios a tener 9", expresó el vocero presidencial, al detallar las primera medidas de achicamiento en la estructura de cargos políticos que fueron oficializadas el lunes a primera hora a través del decreto de necesidad y urgencia 8/2023 publicado en el Boletín Oficial.



En esa línea, precisó que en "términos de secretarías, hasta el 10 de diciembre eran 106 y ahora habrá 54, por lo que la reducción ha sido del 49%" y que "en términos de subsecretarías, eran 182 y ahora serán 140, con una reducción de un 23%".



"La reducción de diferentes niveles de funcionarios fue del 34 %", completó y explicó que el objetivo que busca el Gobierno con las nuevas medidas es "hacer lo imposible en el cortísimo plazo para cumplir lo prometido y evitar la catástrofe".



El DNU 8/2023 estableció una modificación a la Ley de Ministerios que indica que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve ministros "tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación".



Según precisó Adorni, en adelante seguirá la reducción en un "tamaño similar" de direcciones generales y nacionales y coordinaciones.



"Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse, tenemos un Estado tamaño elefante", graficó e insistió: "Hay que entender que los sueldos públicos lo pagan los 47 millones de argentinos".



"Hay que terminar con esta lógica de ver normal cosas que no lo son", advirtió.



Al fundamentar las medidas, Adorni indicó: "Estamos inmersos en una de las crisis más profundas de la historia económica argentina y, además, nos encaminamos hacia una hiperinflación y la decisión es evitarla".



Paralelamente, aseveró que otro objetivo del Ejecutivo es "revalorizar el empleo (público) como se debe" y que "quien no trabaja deje de pertenecer a la planta estatal".



En relación a la situación de Argentina, Adorni, la evaluó como "crítica", porque hoy es un país que tiene "un 45% de pobreza y 200% de inflación anualizada".



"La situación es crítica lo vemos en la foto de Argentina pobre, con 45% de pobreza, 200% de inflación anualizada, con problema de empleo, de salario y en el comercio exterior y en otros ámbitos como el educativo o el sistema de salud. No hay plata y se deben tomar medidas concretas como la reducción de estructura política", fundamentó.



El vocero remarcó que "hay que entender que los sueldos públicos lo pagan los 47 millones de argentinos" y advirtió que "hay que terminar con esta lógica de ver normal cosas que no lo son".



En tanto, acerca de las marchas en la vía pública, expresó: "Dentro de la ley todo fuera de la ley nada, y se va a cumplir a rajatabla, no va a haber excepciones porque es la intención del presidente Milei que la ley se respete".





(Fuente: Télam)