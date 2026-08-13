El Gobierno de Entre Ríos oficializó los aumentos salariales para docentes y trabajadores estatales de la provincia, pese a que las organizaciones sindicales no habían aceptado las propuestas presentadas en las respectivas mesas paritarias. Las recomposiciones fueron establecidas por decretos, publicados este jueves en el Boletín Oficial, y tienen vigencia desde los haberes correspondientes a julio de 2026.

En ambos casos, el Ejecutivo provincial dispuso un incremento del 3% sobre los valores vigentes en junio, además de modificaciones en adicionales, mínimos salariales y otros conceptos.

Docentes: aumento del 3% y nuevo mínimo de bolsillo

Para el sector docente, se establece un incremento del 3% a partir del 1° de julio de 2026 en el valor del Punto Índice Docente de Jornada Simple y en el utilizado para calcular la Bonificación por Prolongación de Jornada y Jornada Completa.

Con la actualización, los valores quedan establecidos en:

Punto Índice Jornada Simple: $281,4668.

$281,4668. Punto Índice para Prolongación de Jornada y Jornada Completa: $486,3593.

El mismo aumento del 3% se aplica a distintos adicionales docentes. El Adicional Remunerativo correspondiente al Código 18 queda en $65.273, mientras que el Código 117 se fija en $23.051 y el Código 38 en $109.894.

El decreto también redefine los montos del Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) y del Complemento Provincial de Conectividad. Desde julio, los valores son:

Concepto Jornada Simple Jornada Completa FOPID $87.070 $138.139 Complemento Provincial de Conectividad $62.148 $100.297

Uno de los principales puntos de la recomposición es la actualización del Haber Mínimo de Bolsillo, neto de asignaciones familiares y descuentos de ley. Desde julio quedó establecido en:

Jornada Simple, carga semanal mínima de 20 horas: $850.000.

$850.000. Jornada Completa, desde 600 puntos: $1.143.317.

$1.143.317. Jornada Simple, menos de 20 horas: $754.513.

El decreto señala que estos incrementos y adicionales continuarán vigentes hasta que se dispongan nuevas medidas salariales en el marco de la negociación colectiva, y quedarán sujetos a lo que eventualmente se acuerde en ese ámbito.

Además, el Ejecutivo dispuso incrementar las transferencias destinadas a las escuelas públicas de gestión privada, en la medida en que los aumentos salariales impacten sobre los aportes estatales.

Estatales: 3% de aumento y nuevos mínimos salariales

Para los trabajadores estatales, se establece también un incremento del 3% desde los haberes de julio, calculado sobre los salarios correspondientes a junio.

La recomposición alcanza a todos los conceptos remunerativos de los diferentes escalafones del Poder Ejecutivo provincial, con excepción del escalafón docente y de aquellos códigos que tengan naturaleza variable o extraordinaria, especialmente los vinculados con metas de recaudación, recuperación de recursos o percepción de tasas.

Además, se estableció un aumento del 3% en los tramos de las asignaciones familiares.

El Gobierno también fijó nuevos valores para el haber mínimo, neto de asignaciones familiares y descuentos de ley:

Escalafón General, Vial, Contaduría General, Tesorería General y Oficina Provincial de Presupuesto: $765.913.

$765.913. Escalafón General del Ministerio de Salud que percibe códigos de Actividad Crítica o Riesgosa: $872.948.

$872.948. Escalafón Salud – Carrera Enfermería: $988.952.

$988.952. Carrera de Agentes Sanitarios: $889.133.

El decreto establece además nuevos valores para las becas de los residentes de la Ley N° 8.951, aunque los montos específicos se encuentran detallados en el anexo salarial incorporado a la norma.

De esta manera, el Ejecutivo entrerriano avanzó con la aplicación de los incrementos correspondientes a julio sin acuerdo con los gremios, luego de que las negociaciones paritarias no alcanzaran consenso.