La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, publicó este martes en el Boletín Oficial una Resolución que establece una actualización del 1,90% para el mes de julio en los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Este incremento se calcula sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio de 2026 y no presenta diferencias por tipo de prestación.

Además del ajuste general, la resolución ratifica el reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia.

La actualización anterior, en junio, había sido del 2,10%.

Fuente: Ahora