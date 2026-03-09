Marzo trajo un nuevo aumento en los combustibles. Esto sucede porque el Gobierno volvió a subir los impuestos que se aplican sobre los combustibles y desde marzo de 2026 ya rige un nuevo incremento en el precio de la nafta y el gasoil. La suba responde a la actualización parcial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), aunque parte del ajuste se postergó para evitar un mayor impacto en la inflación.

La medida fue oficializada a través del Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde la Secretaría de Energía dispuso aplicar solo una parte de los aumentos pendientes y trasladar el resto para abril.

La medida modifica lo dispuesto previamente por el Decreto 617/2025, que había establecido que todos los aumentos pendientes debían aplicarse desde comienzos de marzo.

De esta manera, el Ejecutivo intenta evitar un mayor impacto inflacionario en marzo, ya que los combustibles tienen efecto directo sobre múltiples sectores de la economía, especialmente transporte y logística. Además del ajuste impositivo, las petroleras podrían aplicar aumentos adicionales en los surtidores según su política de precios y la evolución de los costos.

En Gualeguaychú, los precio en una estación de servicio YPF, son: en nafta super $1.804, mientras que infinia cuesta $1.936. En cuanto al gasoil, el diesel 500 tiene un valor de $1.948, y el infinia $2.026.