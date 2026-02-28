El Gobierno avanza con el proceso de privatización de las rutas nacionales y confirmó la apertura de los sobres con las ofertas para avanzar en la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC).

El proceso de privatización contempla más de 1.871 kilómetros de rutas nacionales ubicadas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Se trata del Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur (RN 3, RN 205, RN 226 y las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Riccheri y Newbery), que abarca 1.325,17 kilómetros; y el Tramo Pampa (RN 5 desde el kilómetro 65 hasta el empalme con la RN 35), con 546,65 kilómetros.

El Ministerio de Economía indicó que la apertura de sobres contó con 15 oferentes distintos, divididos en dos sobres.

Por un lado, el primero contiene los aspectos y documentos relativos a la calidad de los oferentes, y el segundo cuenta con documentos relativos a la oferta económica (que será la tarifa de peaje que propone cobrar).

“Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados, con el objetivo de garantizar corredores en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio para los usuarios”, resaltaron desde el Palacio de Hacienda.

Mientras que el Ministro económico, Luis Caputo, resaltó que el proceso de privatización se realiza mediante “un esquema sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada”.

“Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, celebró en sus redes.