El Gobierno nacional buscó este martes bajarle el tono a la disputa entre Victoria Villarruel y la mesa chica del presidente Javier Milei tras el posteo de la vice contra Francia en medio de la polémica por los cánticos racistas de la Selección Argentina durante los festejos por la Copa América.

Consultado por la relación entre los máximos representantes del Poder Ejecutivo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo: "Me parece que el tema generó un ruido mediático que no debió generarse. Hay opiniones que son personales, en este caso, que estaban entremezcladas con las pasiones futboleras, y cuestiones que son declaraciones del Gobierno".



El vocero se refirió al posteo que realizó en X la titular del Senado en defensa del plantel argentino y contra Francia por la ola de repudios que provocaron los cánticos del plantel argentino tras la final de la Copa América. En aquel posteo, Villarruel tildó de "colonialista" al país europeo, justo en la antesala del viaje de Milei a París para reunirse con su par francés, Emmanuel Macron, y asistir a la apertura de los Juegos Olímpicos.



Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y… pic.twitter.com/Wkevi8TrVO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2024



Esto reavivó la interna que la mesa chica del Presidente mantiene con la vice: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fue de urgencia a la sede diplomática de Francia en Buenos Aires para disculparse con el embajador galo, Romain Nadal. Posteriormente, Adorni calificó de "desafortunado" el comentario de la ex diputada.

"Ni hubo nada malo ni generó ninguna rispidez de ninguna índole. Fue un comentario que no representaba la opinión del Gobierno. Hizo más ruido que lo que fue realmente. Fue una pavada", trató de cerrar el tema el portavoz. No obstante, confirmó que hace días que el Presidente y la vice no hablan.

Este martes, Milei viajará a Francia y Villarruel quedará una vez más al frente del Poder Ejecutivo.



Fuente: Filo.news