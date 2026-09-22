Casi 24 horas después de que se conociera la renucia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció la designación de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría de Discapacidad en medio del conflicto interno por los ajustes en la materia previstos en el Prespuesto 2027. Se trata de un hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo recomendó para el cargo.

Di Liscia es contador púbico y fue titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, entre 2017 y 2019. Previamente se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”, argumentaron desde el oficialismo para justificar su nombramiento.

Desde la cartera que conduce Mario Lugones aseguraron que la secretaría tendrá como prioridad “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos”.

Asimismo, Di Liscia continuará al frente del proceso de auditoría de pensiones por invalidez laboral iniciada con el objetivo de detectar irregularidades luego de que se detectaran problemas estructurales en lo que supo ser la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Fuentes de Balcarce 50 revelaron que Luis Caputo acercó el nombre debido su perfil técnico y experiencia en IOMA para que trabaje en los números del área. “Es un tipo de orden y reforma administrativa”, sostuvieron ante Infobae.

Fuente: Infobae