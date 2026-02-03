El Gobierno nacional informó este lunes por la tarde la liberación del primer argentino detenido en carácter de preso político en Venezuela. El anuncio lo hizo el canciller Pablo Quirno en sus redes sociales.

"El ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara se encuentra en libertad tras su detención arbitraria en Venezuela La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado", comunicó el funcionario.

El ministro de Relaciones Exteriores precisó que "las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación. En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente".

"La Cancillería sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo. El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad", completó el exsecretario.

Gustavo Gabriel Rivara, de 52 años, tenía domicilio registrado en Castelar, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, antes de dejar el país y emprender un recorrido que lo llevó por distintos puntos de Centroamérica y el Caribe. En sus antecedentes figura un episodio ocurrido en Nicaragua, en 2021, cuando navegaba en una embarcación que sufrió una avería y debió ser auxiliado por fuerzas de seguridad locales.

Años más tarde, Rivara fue localizado en Caracas, donde se presume que quedó bajo custodia del régimen chavista y fue trasladado a El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos y cuestionados de Venezuela.

Durante enero, su nombre volvió a circular con fuerza luego de que el sitio venezolano Reportes Ya informara sobre su arresto y el estado en el que se encontraría. “Se encuentra detenido, no tiene documentos ni familia reclamante. Presenta deterioro psicosocial por detención e incomunicación”, señaló el portal, especializado en el seguimiento de detenciones ilegales llevadas adelante por el régimen que encabezó Nicolás Maduro.

El lugar donde se cree que estaba detenido, El Helicoide —dependiente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)—, cuenta con denuncias reiteradas por condiciones de hacinamiento, aislamiento prolongado y torturas contra presos políticos. Recientemente, el Gobierno anunció su cierre y posterior puesta en valor para que se transforme en un centro cultural y comercial.

El caso de Rivara se suma a una lista de ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela en carácter de presos políticos. Hasta ahora, la atención pública se había concentrado en las situaciones de Nahuel Gallo, gendarme arrestado en diciembre de 2024 cuando intentaba cruzar la frontera para visitar a su familia; Germán Giuliani, abogado penalista detenido desde mayo de 2025; y Roberto Baldo, dueño de una pizzería en Caracas, apresado junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern, el 29 de noviembre de 2024 por presuntos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

