A través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el Ejecutivo convocó a Granja Tres Arroyos S.A., al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y al Sindicato de la Carne, a una audiencia de conciliación.

El encuentro se realizará el próximo lunes 8 de junio, a las 14, en la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ubicada en calle Buenos Aires 166 de la ciudad de Paraná.

La convocatoria busca acercar posiciones entre las partes en el marco del conflicto que se venía profundizando hace meses y terminó de estallar cuando la empresa cerró la planta de La China en Concepción del Uruguay, que tiene más de 900 empleados.

La reunión del lunes tendrá lugar tras un cuarto intermedio decretado luego de un primer encuentro donde no se llegó a ninguna resolución. La firma, que cerró sin previo aviso en Concepción del Uruguay y dejó a sus casi mil operarios en la incertidumbre absoluta, ofreció un plan de pagos en 10 cuotas que fue rechazado. Los empleados de la planta La China de La Histórica no solo no saben si seguirán o no faenando, sino que además no cobran hace un mes y medio: todavía se les adeuda el 70% de la segunda quincena de abril y todo mayo.

Este miércoles, en tanto –y como se había anticipado a través de este medio– hubo un encuentro entre el gobernador Rogelio Frigerio y los dueños de la empresa. Se desconoce qué se dialogó en el encuentro, dado que no ha habido información oficial al respecto.

Fuente: Ahora