El Secretario de Agricultura citó a los dirigentes ruralistas para este jueves. La mayor parte de las entidades se muestra dispuesta a asistir, pero hay dudas en la Sociedad Rural debido a una norma que sube la tasa de créditos para productores de soja que no vendieron al menos el 95% de la cosecha

El Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, convocó a los dirigentes de la Mesa de Enlace a una reunión para este jueves a las 18:30 en la sede de la cartera agropecuaria. Así lo confirmaron a este medio fuentes oficiales. El temario incluirá la problemática de las economías regionales y un plan de incentivos para pequeños y medianos productores, de cara a la próxima campaña gruesa.

Sin embargo en algunas entidades que representan a los productores agropecuarios hay dudas sobre si asistir o no a la reunión. Esto sucede especialmente en Sociedad Rural Argentina, donde su presidente Nicolás Pino, le habría transmitido a Juan José Bahillo el pasado fin de semana en la Exposición Rural de Gualeguaychú que no participarán del encuentro si se mantiene vigente la circular del Banco Central, mediante la cual se aumentó la tasa de financiamiento a los productores de soja que no hayan vendido al menos el 95% de su producción.

Por otro lado, desde Confederaciones Rurales Argentinas confirmaron que recibieron la convocatoria para la reunión de este jueves, y que la misma se pondrá a consideración mañana en la reunión que realice el Consejo Directivo de la entidad, para luego evaluar con el resto de la dirigencia de la Mesa de Enlace los pasos a seguir.

A todo esto, el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, confirmó que asistirá a la reunión con Juan José Bahillo, y por su parte el Vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, dijo que participará de la reunión para también plantear ante el Secretario de Agricultura “nuestro rechazo a la Resolución del Banco Central por tema tasa interés para productores con existencia de soja. Tenemos mucha preocupación por parte de productores cooperativistas, la mayoría mixtos, que ven afectada operatorias bancarias”, dijo el dirigente.

Mientras tanto, fuentes oficiales comentaron que la Secretaría de Agricultura no puede eliminar la disposición del Banco Central porque es potestad de la entidad que preside Miguel Pesce, y además recordaron que el temario que formará parte de la reunión de este jueves, son problemáticas que fueron planteadas por la dirigencia del campo, y que están vinculadas al largo plazo del cual vienen haciendo mención en los últimos tiempos los representantes de los productores agropecuarios.

Dólar soja

En relación a la polémica que se desató por medida del Banco Central, que fue rechazada por diversos sectores del campo y la agroindustria, el pasado domingo durante la inauguración de la Rural de Gualeguaychú, Juan José Bahillo señaló: “Nosotros vamos a trabajar para lograr que se siga financiando el trabajo, bienes de capitales, bienes de uso. La idea es seguir en esta línea de trabajo. Seguramente nos reuniremos con el Banco Central por nuestra posición. Las políticas de incentivos para sectores productivos no estarían alineadas. Vamos a acercar nuestras sugerencias al Central”.

Todo esto sucede en momentos donde se transita la segunda semana de vigencia del dólar soja, que lanzó el ministro de Economía Sergio Massa. Durante los primeros 5 días de vigencia de la medida, en base a datos oficiales, los productores comercializaron unas 4,6 millones de toneladas de soja, y la liquidación de divisas alcanzó los 2.000 millones de dólares. Además, fuentes de la exportación señalaron que ayer las ventas se ubicaron en torno a las 750 mil toneladas, un volumen menor al de hace 7 días atrás cuando se superó el millón de toneladas.

Por último, un análisis que realizó la Aduana en el Puerto de San Lorenzo, que es la jurisdicción que abarca el polo agroexportador del país y concentra la mayor parte de la comercialización de cereales y oleaginosas, reflejó que la semana pasada aumentó más de un 80% el ingreso de camiones y el mismo alcanzó los 8.873, cuando en la previa de los anuncios que realizó el titular del Palacio de Hacienda, se registró un momento de 4.860 camiones. (Infobae)