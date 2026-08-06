El Gobierno formalizó la suspensión de la desregulación en el practicaje, junto con la creación de una mesa de trabajo intersectorial y una rebaja tarifaria para garantizar el normal funcionamiento de las terminales portuarias.

La medida implementada por el Decreto 716/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, ratificó los puntos acordados entre el Ejecutivo y los prácticos el pasado martes, cuando se levantó el paro que impedía el movimiento de los barcos y generó una pérdida de hasta US$100.000 diarios por cada uno de los 185 buques varados.

La norma dispone la suspensión temporal de los efectos del Decreto 690/2026, a tan solo una semana de haber sido emitido, con el objeto de desactivar el grave conflicto con los prácticos que paralizó el comercio exterior argentino.

La norma suspendida aprobaba un nuevo “Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina”, actualizando la normativa de la Ley de Navegación N° 20.094, eliminando exigencias y disposiciones consideradas obsoletas que funcionaban como "barreras y restricciones injustificadas" para el ingreso de nuevos prestadores al mercado.

La medida produjo un fuerte rechazo por parte de los actuales prestadores del servicio de practicaje y pilotaje, quienes iniciaron medidas de fuerza de manera inmediata, lo que frenó la entrada y salida de barcos en los puertos argentinos.

Ante el riesgo de una mayor paralización, las autoridades del Ministerio de Seguridad convocaron de urgencia a una reunión con los principales representantes del sector. Tras negociaciones, se logró alcanzar un consenso para destrabar el conflicto. Los puntos acordados contemplan:

La reactivación inmediata y regular de las prestaciones de practicaje y pilotaje.

*La suspensión de los efectos del reciente Decreto 690/26.

*La conformación de una mesa intersectorial encargada de redactar un nuevo reglamento consensuado.

*Una disminución del 20% sobre las tarifas vigentes para el servicio.

A través del Decreto 716/2026, el Gobierno nacional formalizó lo pactado, con la suspensión de los efectos del Decreto 690/2026 y restituyó la plena vigencia de todas las disposiciones normativas anteriores que habían sido modificadas o derogadas. Esta medida temporal busca mitigar de inmediato la crisis y garantizar la continuidad esencial del servicio.

Asimismo, se crea de manera formal la Mesa de Trabajo en la órbita del Ministerio de Seguridad. Este espacio de concertación estará integrado por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, representantes de la Prefectura Naval Argentina, miembros de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y representantes del sector de practicaje y pilotaje.

El decreto también instruye a las áreas competentes del Ministerio de Seguridad, la Prefectura y la ANPYN a adoptar todas las medidas operativas necesarias para resguardar la seguridad y asegurar la continuidad ininterrumpida de la navegación y de la actividad portuaria en todo el país.

Fuente: NA