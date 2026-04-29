MIRÁ LAS FECHAS
El gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pago de sueldos de abril
La administración pública provincial difundió las fechas de cobro de los haberes de abril para trabajadores activos y pasivos del Estado.
El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 para activos y pasivos de la administración pública entrerriana iniciará este viernes y concluirá el próximo 8 de mayo.
El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes de 1° de mayo de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.
El detalle del cronograma es el siguiente:
Lunes 4 de mayo (acreditación el viernes 1°): hasta 1.160.000 pesos.
Martes 5: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.
Miércoles 6: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.
Jueves 7: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.
Viernes 8: más de 2.200.001 pesos.