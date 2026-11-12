El acuerdo fue suscripto entre el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Transporte, y la Uader, y establece las condiciones para que los docentes de las escuelas primarias y secundarias de la universidad puedan acceder al beneficio.

Al respecto, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, señaló que el convenio firmado "viene a corregir una asimetría: un docente que está frente al aula cumple la misma función pública, más allá de qué institución le liquide el sueldo".

Sobre el alcance de la medida, destacó que el acuerdo representa "un esfuerzo que el Gobierno de Entre Ríos dispone también para poder beneficiar, en este caso, a más de 200 docentes en todo el territorio provincial".

En ese sentido, el ministro fundamentó que la iniciativa se encuadra en "una clara política de equidad para todos los docentes de los colegios inicial, secundarios y primarios dependientes de la Uader, que hasta el momento no estaban gozando de este beneficio".

En cuanto al procedimiento, Boleas precisó que "los docentes que quieran suscribirse a este beneficio lo pueden hacer a través de la web Mi Entre Ríos", y remarcó que se trata de un trámite online destinado a agilizar el acceso al beneficio provincial.

Por su parte, el rector de la Uader, Luciano Filipuzzi, destacó la importancia del convenio y recordó que las escuelas de la universidad habían quedado excluidas cuando comenzó a implementarse el reconocimiento del boleto. "Es fundamental este convenio. Es un trabajo que venimos encarando desde que se empezaron a reconocer los boletos de transporte, porque habían quedado relegadas las escuelas que tiene la Uader, que además son históricas de la provincia", señaló.

Asimismo, explicó que el acuerdo es resultado de un trabajo desarrollado durante todo el año y que permitirá beneficiar a los docentes de los establecimientos educativos que dependen de la universidad. "Logramos culminar en este convenio que les da el reconocimiento del boleto a los docentes del sistema dentro de la universidad", indicó. Entre las instituciones alcanzadas mencionó la Escuela Normal, el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay y las escuelas Alberdi y Almafuerte.

Filipuzzi también valoró el trabajo conjunto entre los organismos provinciales y la universidad para alcanzar resultados concretos. "Nunca habíamos podido obtener este tipo de trabajos en conjunto, donde se estudia, se hace un proyecto y luego se llega a resultados efectivos. Vamos obteniendo un reconocimiento constante a cosas que antes parecían dificilísimas", expresó. Y concluyó: "Es un derecho más y un reconocimiento más para la docencia entrerriana".

En tanto, el secretario de Transporte, Aníbal Steren, acompañado del coordinador de SUBE, Julián Zorn, brindó detalles del convenio rubricado. "Pudimos articular la necesidad que tenía la universidad de incluir las escuelas secundarias y primarias que tenía a cargo la Uader y que los docentes también estén incluidos en esas gratuidades. Ya estaban contemplados los estudiantes, y ahora se suman los docentes", precisó.

El funcionario subrayó además las gestiones técnicas realizadas para concretar la incorporación: "Fue muy importante para la Secretaría haber hecho la evaluación técnica, los dictámenes y, obviamente, que el ministro Boleas haya autorizado la inclusión de este padrón de docentes de la Uader dentro de las gratuidades que va a tener el sistema único de boleto electrónico, el sistema SUBE".

Respecto de la extensión territorial y los sectores beneficiados, Steren detalló que la cobertura abarca "todas las líneas urbanas y metropolitanas que hay en la provincia de Entre Ríos", contemplando ciudades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, Paraná y La Paz.

A su vez, explicó que la medida resuelve la situación de los docentes que no estaban comprendidos en el sistema del Consejo General de Educación (CGE). "Hoy el docente que tiene exclusividad en Uader del nivel inicial, primario o secundario va a estar incluido", afirmó, y precisó que la incorporación alcanza a "casi el 50 por ciento de los docentes que daban cátedra en el sistema secundario" y que no contaban previamente con la tarifa gratuita.

Detalles

La incorporación se enmarca en las resoluciones N° 057/2025 y N° 18/2026 de la Secretaría de Transporte, que crearon el Boleto Docente y establecieron una bonificación del 100 por ciento en el valor del pasaje.

Para acceder, los docentes deberán acreditar que cumplen tareas de enseñanza directa frente a alumnos en el aula durante el año vigente. La certificación correspondiente será emitida por la Uader y deberá identificar la institución educativa y el grado, curso o división en el que se desempeña el solicitante.

Entre los requisitos también se encuentran contar con Documento Nacional de Identidad vigente, con domicilio en la provincia de Entre Ríos, y una tarjeta SUBE o sistema equivalente. El recibo de sueldo no será exigido para realizar el trámite.

Por su parte, la universidad tendrá a su cargo la elaboración y actualización de los listados del personal que reúna las condiciones para acceder al beneficio, mientras que la Secretaría de Transporte, a través de la Coordinación de Boleto Electrónico, será responsable de su implementación y control.

La gestión podrá realizarse de manera presencial o mediante las plataformas digitales habilitadas, como Mi Entre Ríos, de acuerdo con los mecanismos disponibles.

El beneficio será personal e intransferible y se regirá por las condiciones de uso, la cantidad mensual de pasajes y los demás parámetros establecidos en la normativa vigente. Su alcance comprende los servicios de transporte urbano y suburbano que se encuentren adheridos al sistema de la Secretaría de Transporte.

De esta manera, los docentes que desarrollan tareas frente a alumnos en las escuelas primarias y secundarias dependientes de la Uader se incorporarán al universo de beneficiarios del Boleto Docente Gratuito.