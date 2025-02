El viernes por la mañana, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 28.038 el decreto en el que se crea la Unidad de Compensación Económica, fuertemente cuestionada por parte del justicialismo.

El fin de esta área es que los ministros que dependen de la Secretaría General de la Gobernación designen y remuevan personal que “asistirá a las autoridades superiores exclusivamente en funciones de asesoramiento o administrativas y cesará en sus tareas simultáneamente con la persona a la que asiste”.

Cabe destacar que quien tiene la facultad para reglamentar el procedimiento de designación del personal es el Secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y además de que un ministro tendrá hasta 6 millones de pesos para la contratación de su personal de gabinete.

“Ante las operaciones realizadas por un sector minoritario de la oposición, el Gobierno de Entre Ríos aclara que el Artículo 17 del Decreto N° 1/2025 no está destinado a funcionarios jerárquicos ni implica un aumento del gasto público. Se trata de una reglamentación en el marco de la Ley Provincial de Empleo Público N° 9755”, aclararon desde la Gobernación.

“El Decreto N° 1/2025 reglamenta la figura del personal de gabinete transitorio, prevista en la Ley Provincial de Empleo Público N° 9755, con el objetivo de ordenar y regular las designaciones de quienes asisten directamente a los funcionarios políticos en la gestión y que dejan su cargo cuando el funcionario cesa en sus funciones, evitando así engrosar el tamaño del Estado a través de los sucesivos gobiernos, como hicieron durante las administraciones anteriores”, remarcaron.

“Algunos legisladores de la oposición han intentado instalar la falsa idea de que este decreto habilita sobresueldos para los funcionarios. Esto es absolutamente falso. Se trata de una regulación clara y transparente del personal de gabinete, que históricamente ha existido en la administración pública”, señalaron y aclararon: “Además, el Decreto N° 1/2025 ha estado publicado desde el 13 de enero en la página oficial de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, por lo que cualquier ciudadano o legislador interesado pudo acceder a su contenido”.

“Lejos de lo que ha intentado instalar la oposición, este decreto no crea nuevos cargos, no aumenta el gasto público y no otorga recursos a funcionarios. Se trata simplemente de la regulación del personal que asiste a los funcionarios políticos y que se desvincula al finalizar su gestión e impide engrosar la planta permanente del Estado como ocurría en gestiones anteriores. El Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, y desmiente categóricamente las acusaciones carentes de fundamentos y veracidad”, concluyeron.

Reglamentación del personal de Gabinete

Según el texto oficial, publicado en el mismo Boletín, la designación de estos empleados se realizará bajo la Unidad de Compensación Económica, un mecanismo que regula sus remuneraciones. De acuerdo con la normativa, el pago que recibirán estos trabajadores “no podrá superar la retribución total asignada a un Director General”, tomando como referencia ciertos códigos salariales.

Además, el decreto establece un tope presupuestario, ya que la distribución de los fondos destinados a estos cargos “no podrá superar el 0,5% del total del crédito vigente de la partida Personal”. Esto busca garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera responsable.

Tal como lo marca el Decreto anterior las autoridades responsables de estas contrataciones, el gobierno dispuso que los Ministros, son los Secretarios de Estado y demás funcionarios jerárquicos podrán nombrar y remover al personal de gabinete, siguiendo el procedimiento reglamentado.

Por su parte, el Secretario General de la Gobernación será el encargado de regular y establecer el procedimiento de designación, además de dictar las normas complementarias necesarias para su implementación.